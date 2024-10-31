الشيخ نعيم قاسم: مساندة غزة واجبة ومستمرون في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها السيد نصرالله

أعلن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان برنامج عمله هو “استمرارية لبرنامج عمل قائدنا السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه ‫في كل المجالات، السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية.”

وفي اول كلمة له اليوم الاربعاء، بعد تعيينه امينًا عامًا لحزب الله خلفاً للشهيد السيد حسن نصرالله، افتتح الشيخ قاسم كلمته ‫بالقرآن الكريم قائلا ان القرآن “الذي يدلنا ويرشدنا إلى ما جرى مع اليهود عبر الزمن. قال تعالى “لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ”. ” واضاف: ‫هناك أذى سيحصل، تضحيات كبيرة ستكون موجودة. لكن في النهاية سيهربون وسيكون النصر للمؤمنين. ‫

وتابع: قال تعالى “بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ”.

واردف “‫في هذا اللقاء لابد من كلمات وفاء، أولا لشهيدنا الكبير القائد سماحة السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، ‫وقد مضى على إعلان شهادته أسبوعا من الزمن”.

وتابع: هذا القائد الرسالي الشهيد هو القائد الخلوق المتواضع العاشق للإسلام والولاية. ‫قدم إلى لبنان بعد دراسة في قم المقدسة وعمل مباشرة في حزب الله، وبدأ من الجنوب ومع أهل الجنوب ومع المقاومة في الجنوب.

‫واضاف الشيخ قاسم “هو شخص منظم يواكب الأعمال، له رؤية ثاقبة. اهتم بالمقاومين وعمل على تلبية متطلبات الجبهة”، واعتبر ان السيد صفي الدين “هو أحد أبرز الذين اتكأ عليهم سيدنا الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.”

وقال “‫بالنسبة لي، كان أخا ملازما وكنا دائما نتبادل التعاون بحكم المسؤوليات التي اطلعنا فيها.، هو رفيق الدرب والجهاد. خسرناه وربح، لكن ثماره باقي بإذن الله تعالى”.

الشيخ قاسم: السنوار أيقونة البطولة والمقاومة وسيبقى مخيفا للعدو بعد شهادته

وتحدّث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الشهيد القائد يحيى السنوار وعن خصاله وعمله في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي طوال حياته. وقال الشيخ قاسم إن الشهيد الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هو أيقونة البطولة والمقاومة لفلسطين وأحرار العالم.

وأضاف أن السنوار ‫استشهد في المواجهة حتى آخر رمق، هو صلب شجاع مؤمن مستقيم عزيز وحر. وأخاف العدو في سجنه وفي حريته، وسيبقى مخيفا للعدو بعد شهادته. واعتبر ان “‫أمة أنجبت يحيى ستحيا في قلوب الفلسطينيين، عشاق التحرير وأسطورة الصمود ومفخرة الثبات.”

وأضاف “لقد التحق بأخيه الشهيد رئيس المكتب السياسي السابق الحاج إسماعيل هنية منارة وقدوة للأحرار”.

الامين العام لحزب الله: أشكر ثقة قيادة الحزب وسأحمل امانة السيد نصرالله والقادة الشهداء

وشكر الشيخ نعيم قاسم “ثقة قيادة حزب الله، قيادة الشورى الموقرة، المؤتمنة من المجاهدين والناس على هذه المسيرة، لاختياره لهذا الحمل الثقيل، معتبراً أن هذا دليل ثقة. وقال “أطلب العون من الله تعالى أن أكون خادماً لهذه المسيرة، ‫مسيرة المجاهدين والشهداء، وأن أتحمل هذا الحمل الثقيل إن شاء الله تعالى”.

وأضاف الشيخ قاسم أن هذه الأمانة هي أمانة السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه ‫الذي قال لنا “الوصية الأساس حفظ المقاومة”.

وقال إن “هذه الأمانة هي أمانة القائد الكبير السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ‫وهنا استحضرت كلمته عندما استشهد سماحة الأمين العام السيد عباس الموسوي وخطب السيد حسن فقال “‫أرادوا من قتلهم أميننا العام أن يهزموا فينا روح المقاومة ‫وأن يحطموا إرادة الجهاد، ‫ولكن دماءه سوف تبقى تغلي في عروقنا ‫وستزيدنا عزما على المضي في هذه الطريق”. ‫

واردف: هذه الأمانة هي أمانة السيد هاشم صفي الدين، ‫والشيخ راغب حرب، ‫والشيخ نبيل قاووق.، والقادة الشهداء عماد مغنية، ‫مصطفى بدر الدين.، فؤاد شكر، ‫إبراهيم عقيل، علي كركي، حسان اللقيس. واكد ان “‫هؤلاء القادة الشهداء وغيرهم كثير، هي أمانتهم. ‫أسأل الله تعالى أن يعينني لحفظ الأمانة ‫وأن أعمل مخلصا في طريق الجهاد والمقاومة.”