إسلامي: مسؤولو الوكالة يزورون إيران بانتظام/علاقتنا معهم مستمرة وتتم بشكل يومي

قال إسلامي في تصريح له اليوم الأبعاء على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقومون بزيارات متكررة إلى إيران.

وأضاف إسلامي أن تقنية الليزر ستحدث تحولات كبيرة في مجالات الطب والعلاج.

وأشار إلى العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية في البلاد، قائلا: وفقًا للقوانين واللوائح، على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم اعتراضاتها، ونحن أيضًا نتوجه للتنبهات اللازمة لهم. مسؤولو الوكالة يزورون إيران بانتظام، وعلاقتنا معهم مستمرة وتتم بشكل يومي.

وفي سياق آخر، وردا على سؤال حول إنجازات البلاد في مجال الليزر، قال: الليزر له دور كبير في جميع العلوم والتقنيات. استخدامات الليزر، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحيوية والنانو، بالإضافة إلى التطبيقات المرتبطة بإنتاج الماء الثقيل في منظمتنا، ستحدث نقلة نوعية في مجال الطب والعلاج، ونأمل عرض هذه الإنجازات في المعرض القادم.