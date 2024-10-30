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ادانات واسعة لحظر الاحتلال الصهيوني عمل الانروا

لاقى قرار الاحتلال الصهیونی المتثل فی حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ادانات واسعة كون القرار يأتي وسط معاناة غزة من حملة لا هوادة من الدمار و لمنع تقديم الدعم الحيوي للاجئين الفلسطينيين.
رمز الخبر: ۷۰۴۸۹
تأريخ النشر: 30 October 2024

وفي هذا الإطار أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة "أمير سعيد إيرواني أن "غزة تعاني من حملة لا هوادة فيها من الدمار والمعاناة" وقال: إننا ندين بشدة القرار الأخير للكيان الإسرائيلي باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لمنعها من تقديم الدعم الحيوي للاجئين الفلسطينيين.

واضاف: لقد ترك هذا الحصار المطول أمام المدنيين خيارات صعبة؛ إما الفرار تحت النيران (الصهيونية)، أو المخاطرة بالموت أينما كانوا. وفي الوقت نفسه، لا تزال المساعدات الإنسانية محظورة؛ وهو الإجراء الذي يعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.

جامعة الدول العربية القرار الاسرائيلي يعادل مصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين

کماقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "إن القرار يعادل حكماً مصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها "إسرائيل" منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة، ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف مصادر تمويلها".

ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله: إن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن الكيان الإسرائيلي ليس هو من أنشأ الأونروا لكي يحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

العراق: ندين عرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

کما ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية "باسم العوادي" في بيان أن: الحكومة العراقية تستنكر ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وما يمثله هذا التصرف من تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف إن وكالة (الأونروا) التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة.

سوريا: نرفض الإجراءات الأحادية للكيان الإسرائيلي لتقويض وكالة الأونروا

کما جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "قصي الضحاك" موقف سوريا الرافض للإجراءات الأحادية التي يتخذها الكيان الإسرائيلي لتقويض وكالة الأونروا وحظر عملها داخل الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن الاعتداء على القوات الدولية والمنظمات الأممية في لبنان وغزة هو امتداد لعقود من الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، كما جدد مطالبة سوريا لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يهدّد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال:في هذا الإطار، تجدد سوريا إدانتها القاطعة للحملة العدائية الإسرائيلية غير المسبوقة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتؤكد تضامنها معه في مواجهتها، وتثمن الجهود التي يبذلها وفقاً لولايته.

هذا ونقلت "صحيفة جيروزالیم بوست" قبل ايام عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتوقع إقرار قانونين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة: أن "إسرائيل" تعتزم تمرير مشروعي قانونين لإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على الرغم من تحذيرات الحلفاء والتهديدات بعواقب من الأمم المتحدة ومن المقرر إجراء تصويت رئيسي بهذا الصدد اليوم الاثنين.

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