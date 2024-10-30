الرئيس الايراني يهنئ الشيخ نعيم قاسم بانتخابه امينا عاما لحزب الله

هنأ الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في رسالة، لبنان حكومة وشعبا وجميع مجاهدي جبهة المقاومة بانتخاب الشيخ نعيم قاسم امينا عاما لحزب الله.
وقال: لا شك ان في هذه الظروف التاريخية الحساسة فإن الدفاع عن سيادة لبنان وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني يحظى بأهمية تاريخية.
واضاف بزشكيان: أنا واثق أن وجودكم على رأس حزب الله سيعزز إرادة المقاومة والمضي قدماً نحو استكمال طريق شهداء جبهة المقاومة.
وتابع الرئيس الايراني: نأمل أن تنتهي الاعتداءات الصهيونية في غزة ولبنان باتحاد الأمة الإسلامية وبدعمٍ من الضمائر الحية على صعيد العالم.