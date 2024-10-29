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الكيان الصهيوني يصعد حربه ضد الأمم المتحدة

الكيان الصهيوني يصعد حربه ضد الأمم المتحدة باقرار قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة.
رمز الخبر: ۷۰۴۸۳
تأريخ النشر: 29 October 2024

أقر الكيان الصهيوني في أحدث إجراء عدائي ضد الأمم المتحدة، قانوناً يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة. يعدّ هذا الإجراء جزءاً من حرب وسياسة عدائية يتبناها الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة.

خلال العام الماضي، وفي خضم الحرب على غزة، صعّد الكيان الصهيوني من نهجه العدائي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. كما صنّف المسؤولون الصهاينة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كعنصر غير مرغوب فيه، ومنعوه من دخول الأراضي المحتلة. وقد استهدفت الأونروا على وجه الخصوص بإجراءات غير قانونية وإجرامية مكثّفة من قبل الكيان الصهيوني؛ حيث تعرّضت مراكز ومرافق هذه الوكالة التي كانت ملاذاً آمناً لإيواء اللاجئين الفلسطينيين لهجمات متعددة خلال العام الماضي، وأسفر ذلك عن استهداف أكثر من 230 من موظفي الأونروا وقتلهم خلال الحرب على غزة.

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