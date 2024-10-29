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وزير الدفاع الايراني: الكيان الصهيوني لم يحقق اهدافه من وراء عدوانه

اكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية العميد الطيار عزيز نصير زادة بان الكيان الصهيوني لم يحقق اهدافه التي حددها سلفا في عدوانه على البلاد.
رمز الخبر: ۷۰۴۸۲
تأريخ النشر: 29 October 2024

جاء ذلك في رسالة وجهها العميد الطيار نصير زادة عزى فيها باستشهاد 4 من كوادر الدفاع الجوي الغيارى والشجعان اثر العدوان الصهيوني الاخير على بعض المراكز العسكرية في البلاد وقال: إن العمل العدواني الأخير الذي قام به الكيان الصهيوني الغاصب في مهاجمة نقاط في بعض محافظات البلاد، والذي ادى الى استشهاد 4 من الكوادر الغيورة والشجاعة في الدفاع الجوي للجيش الشامخ دوما، قد ارتكب خطأ حسابيا آخر في قياس قوة الردع للقوات المسلحة لبلادنا وكان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الا انه مع الأداء الرائع والبطولي للدفاع الجوي للجيش فشل العدو الصهيوني في تنفيذ هذه الخطة الخبيثة ولم يحقق أهدافه المحددة سلفا.

وقال: اتقدم بالتهاني والتعازي باستشهاد هؤلاء الرجال الشجعان الغيارى، الى إمام الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) وسماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي)، وشعب إيران الابي، والقادة، ورفاق السلاح البواسل في هذا المقر وعائلاتهم الكريمة، وادعو الباري تعالى لهؤلاء الشهداء الأبرار الدرجات العلى.

وكانت العلاقات العامة لمقر الدفاع الجوي في البلاد قد اعلنت في بيان لها صباح يوم السبت: ان نظام الدفاع الجوي الشامل نجح في الاعتراض والتصدي لهجوم الكيان الصهيوني على مراكز عسكرية في طهران ومحافظتي خوزستان وإيلام.

وافاد ان هعلى إثر هذا الهجوم العدواني للكيان الصهيوني، استشهد أربعة من كوادر الجيش دفاعاً عن أمن سماء إيران الإسلامية.

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