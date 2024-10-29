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«حزب الله» يعلن نعيم قاسم أميناً عاماً

أعلن «حزب الله» اللبناني تسمية نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.
رمز الخبر: ۷۰۴۸۱
تأريخ النشر: 29 October 2024

أعلن «حزب الله» اللبناني تسمية نعيم قاسم أمينا عاما للحزب.

بيان صادر عن قيادة حزب الله:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُوْلَهُ وَالذِيْنَ آمَنُوا فَإنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُوْن﴾
صدق الله العلي العظيم

انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية.
 إننا نعاهد الله تعالى ونعاهد روح شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله (رض) والشهداء، ومجاهدي المقاومة الإسلامية، وشعبنا الصامد والصابر والوفيّ، على العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار، والله غالب على أمره، إنَّ الله قويٌ عزيز.

الثلاثاء 29-10-2024
25 ربيع الثاني 1446 هـ

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