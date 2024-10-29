النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ
الجزيرة:

أفلام "أسطورة" حزب الله تبثّ الرعب في قلوب الصهاينة

نشر موقع شبكة الجزيرة تقريراً حول قوة حزب الله التسليحية ودقة صواريخ ومسيّرات مقاتلي المقاومة اللبنانية في مواجهاتهم مع الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۰۴۸۰
تأريخ النشر: 29 October 2024

نقلا عن الجزيرة بأنّ صواريخ حزب الله اللبنانية أثارت اهتماماً واسعاً، حيث أنّ قوات المقاومة في غزة كانت قد ابتكرت توقيعاً خاصاً يتمثّل في المثلثات الحمراء التي ظهرت في فيديوهاتها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. أما الآن، فقد استطاع حزب الله أن يبتكر خاصية فريدة من نوعها عبر نشر مقاطع توثّق لحظة سقوط صواريخه على الجنود الصهاينة.

وأضاف التقرير أن صواريخ ومسيّرات حزب الله المزودة بالكاميرات أصبحت موضوعاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي لدى المتابعين الناطقين بالعربية، حتى أن البعض أطلق عليها لقب "الأسطورة"، كونها تصور لحظات الجنود الصهاينة الأخيرة قبل تدميرهم.

ويؤكد المستخدمون أنهم في انتظار أحدث المقاطع المصورة التي ينشرها حزب الله لمسيّراته المزودة بالكاميرات، لكونها تبث الرعب بين الصهاينة. وأشاروا إلى أنّ تصنيع هذه الصواريخ يكلف ألف دولار فقط، في حين أن الغرب لو أراد تصنيعها وتسليمها للدول العربية لكان سيطلب مليارات الدولارات على أن يتم التسليم في عام ٢٠٢٨!

وأشاد المتابعون بدقة أسلحة حزب الله وقدرتها على تدمير الدبابات وناقلات الجنود التابعة للكيان الصهيوني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
من هو الأمين العام الجديد لحزب الله في لبنان؟ تاريخ طويل من الجهاد والمناضلة
العميد نقدي: سیواجه الصهاينة بمفاجآة جديدة في الأيام القادمة
اوضاع المنطقة متوترة بسبب اعتداءات اسرائيل...زدنا من الميزانية العسكرية للبلاد بنسبة 200%
الكيان الصهيوني يصعد حربه ضد الأمم المتحدة
وزير الدفاع الايراني: الكيان الصهيوني لم يحقق اهدافه من وراء عدوانه
«حزب الله» يعلن نعيم قاسم أميناً عاماً
أفلام "أسطورة" حزب الله تبثّ الرعب في قلوب الصهاينة
غزة...مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع
مندوب العراق في مجلس الأمن: لن نسمح باستخدام أجواء العراق للاعتداء على الدول الأخرى
ايرواني: الدعم الأميركي يجعل الكيان الصهيوني أكثر وقاحة/ردنا على اسرائيل سيكون وفقا للقانون الدولي
وزير الداخلية الايراني: لا يجوز لإسرائيل أن تختبر قوة أمة إيران الإسلامية بخطأ حسابي
بقائي: إيران تراقب عن كثب جميع تحركات الكيان الصهيوني/حازمون وجديون في ردنا
قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد مجموعة من حراس أمن البلاد
توتونجي يعلن عن نقل 36 سجيناً إيرانياً من الكويت إلى البلاد
استهداف قاعدة أميركية في التنف بسرب من المسيرات
بقائي: إيران تراقب عن كثب جميع تحركات الكيان الصهيوني/حازمون وجديون في ردنا
استهداف قاعدة أميركية في التنف بسرب من المسيرات
قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد مجموعة من حراس أمن البلاد
توتونجي يعلن عن نقل 36 سجيناً إيرانياً من الكويت إلى البلاد
عراقجي: توقفوا عن الدعم التسليحي والسياسي للكيان الصهيوني
وزير الداخلية الايراني: لا يجوز لإسرائيل أن تختبر قوة أمة إيران الإسلامية بخطأ حسابي
غزة...مجزرة جديدة للاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع
مندوب العراق في مجلس الأمن: لن نسمح باستخدام أجواء العراق للاعتداء على الدول الأخرى
وزير الدفاع الايراني: الكيان الصهيوني لم يحقق اهدافه من وراء عدوانه
ايرواني: الدعم الأميركي يجعل الكيان الصهيوني أكثر وقاحة/ردنا على اسرائيل سيكون وفقا للقانون الدولي
«حزب الله» يعلن نعيم قاسم أميناً عاماً
أفلام "أسطورة" حزب الله تبثّ الرعب في قلوب الصهاينة
العميد نقدي: سیواجه الصهاينة بمفاجآة جديدة في الأيام القادمة
اوضاع المنطقة متوترة بسبب اعتداءات اسرائيل...زدنا من الميزانية العسكرية للبلاد بنسبة 200%
الكيان الصهيوني يصعد حربه ضد الأمم المتحدة