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وزير الداخلية الايراني: لا يجوز لإسرائيل أن تختبر قوة أمة إيران الإسلامية بخطأ حسابي

قال وزير الداخلية الايراني: إننا نحذر أعداء البلاد، وخاصة الكيان الصهيوني الشرير، من اختبار قوة أمة إيران الإسلامية بخطأ حسابي.
رمز الخبر: ۷۰۴۷۶
تأريخ النشر: 28 October 2024

وأفادت وكالات أنباء، أن نص برقية تعزية وزير الداخلية الدكتور اسكندر مؤمني عقب استشهاد قوات الدفاع الجوي وقوات الشرطة في تفتان كما يلي:

{وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ}

إن استشهاد المدافعين عن أمن الوطن يفضح مرة أخرى خبث العدو الصهيوني.

ورغم حزننا على هؤلاء المقاتلين المتميزين والشهداء، إلا أنهم أصبحوا راية الفخر والشرف للقوات الباسلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحول الهجوم الإرهابي في تفتان على قوات الشرطة وقوات الأمن، قال سرعان ما تم التعرف على الإرهابيين المأجورين وضربهم لينالوا جزاء جريمتهم.

وإننا نحذر أعداء البلاد، وخاصة الكيان الصهيوني الشرير، من اختبار قوة أمة إيران الإسلامية بخطأ حسابي.

وفي النهاية أهنئ وأعزي استشهاد المدافعين عن أمن البلاد الى سماحة قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الكريم وعوائل الشهداء الكرام، سائلا الباري تعالى علو الدرجات لهؤلاء الشهداء.

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