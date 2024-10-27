50 مصابا بينهم 15 في حالة خطرة جراء عملية دهس بشاحنة بالقرب من مقر الموساد في تل أبيب

شاحنة دهست عشرات الأشخاص في تقاطع غليلوت بالقرب من مقر الموساد في تل أبيب، مما أسفر عن إصابة 50 شخصًا حتى الآن في هذه الحادثة.

قالت بعض المصادر الناطقة بالعبرية إن شاحنة دهست عشرات الأشخاص في تقاطع غليلوت بالقرب من مقر الموساد في تل أبيب، مما أسفر عن إصابة 50 عسكريًا حتى الآن في هذه الحادثة، حيث أن حالة أكثر من 15 منهم حرجة.

ونقل اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مصدر طبي أن ما لا يقل عن 50 مصابًا قد حصلوا على الإسعافات الأولية حتى الآن.

وقد أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن جميع الجرحى في عملية الدهس هم من العسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن عددًا من الجرحى لا يزالون تحت الشاحنة، ولم يتم تقديم المساعدة لهم، مما يشير إلى أن حالتهم حرجة.