النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۳مشاهدات
‍ پ
خلال حديث للتلفزيون الايراني؛

عراقجي: نراقب عن كثب تحركات الصهاينة وامريكان في المنطقة ونعتبر واشنطن شريكة في العدوان الأخير علينا

أعلن وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ان ايران تراقب عن كثب التحركات العسكرية للصهاينة والولايات المتحدة في المنطقة وتعتبر واشنطن شريكة في العدوان الصهيوني الأخير على البلاد.
رمز الخبر: ۷۰۴۶۵
تأريخ النشر: 27 October 2024

صرح السيد عباس عراقجي في حديث هاتفي مع التلفزيون الايراني اليوم الاحد بخصوص عدوان الكيان الصهيوني على بلادنا: "القوات العسكرية والأمنية والقوات المسلحة تراقب عن كثب التحركات العسكرية للصهاينة والولايات المتحدة في المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية: "حصلت قواتنا المسلحة على تقييم جيد وكانت قادرة على التنبؤ بالعدوان الصهيوني في الوقت المناسب. كما كانت هناك بوادر لهذا الهجوم في علاقاتنا السياسية، وواجهت قواتنا المسلحة هذا الهجوم بكل جهوزية".

وبشأن متابعة هذا العدوان المجرم في الاوساط الدولية، اوضح عراقجي: "طالبنا باجتماع لمجلس الأمن رغم أنه لا أمل في تحقيق نتيجة بسبب مشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى"،

وأكد وزير الخارجية الايراني: "واشنطن شريكة بجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة لأنها تتم بأسلحة الولايات المتحدة وبدعمها السياسي"، مضيفا: "الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن سيكون فرصة مناسبة لإدانة العدوان الإسرائيلي على إيران".

وتابع: "سنواصل مساعينا الدبلوماسية لحشد إجماع دولي ضد الكيان واعتداءاته"، مؤكدا: "لا يمكن لـ"إسرائيل" الاستمرار في جرائمها في المنطقة من دون دعم أميركي".

وشدد عباس عراقجي اننا نعتبر واشنطن شريكة في العدوان الأخير على إيران وكل جرائم الكيان الصهيوني بحق شعوب المنطقة.

وبخصوص رحلاته إلى دول المنطقة، قال عراقجي: "بالإضافة إلى الاستعدادات العسكرية والقتالية، التي تكون ضرورية ولها دور حاسم، يمكن لنشاطنا السياسي ودبلوماسيتنا أيضًا أن تخلق ردعًا سياسيًا. وهذا ما فعلناه في الماضي من خلال السفر إلى دول المنطقة وتفهيم أصدقائنا وتعريفهم بحقيقة هذا الصراع والأحداث التي قد تنتظره".

وتابع: "أيضًا، من خلال فتح القنوات الدبلوماسية للتشاور، استخدمنا وساعدنا أيضًا على سماع صوت واحد ضد الحرب وزيادة التوتر والصراع من المنطقة وخارجها وبطريقة ما، أنشأنا ردعاً سياسياً، تمكن، إلى جانب ردعنا العسكري، من الحد من نطاق هذا التوتر وتقليله".

وحول ردود أفعال الدول المختلفة على هذا الهجوم الفاشل، قال وزير الخارجية: "إن رسائل الإدانة التي أرسلتها دول المنطقة كبيرة، حيث تليقنا رسائل من اليابان وماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى، كما أدانت دول المنطقة هذا الهجوم"، مبينا: "ان مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية الصهيونية العدوانية مثير للإعجاب حقًا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
السفير الإيراني في العراق ينتقد المواقف غير البناءة للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث
50 مصابا بينهم 15 في حالة خطرة جراء عملية دهس بشاحنة بالقرب من مقر الموساد في تل أبيب
لايجب تضخيم العمل الشرير للكيان الصهيوني ولا التقليل منه/ هناك تقصير عالمي كبير امام غزة ولبنان
عراقجي: نراقب عن كثب تحركات الصهاينة وامريكان في المنطقة ونعتبر واشنطن شريكة في العدوان الأخير علينا
وزراء خارجية مصر وقطر وسوريا يدينون العدوان الصهيوني على إيران
الرئيس الايراني يشيد بأداء القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن امام عدوان الكيان الصهيوني المجرم
قاليباف :رد إيران على العدوان الإسرائيلي حتمي
عراقجي: عدوان الكيان الصهيوني على إيران لا ينفصل عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان
الجيش الايراني: ارتفاع عدد شهداء الدفاع عن حدود البلاد الى 4 شهداء
الاركان الايراني: تصدينا لعدد كبير من صواريخ الكيان الصهيوني ومنعنا طيرانه من اختراق اجواءنا
حزب الله: العدوان الصهيوني على ايران لن يؤثر على دعمها الكامل للشعبين الفلسطيني واللبناني
وزير الخارجية: لا نلتزم بأي قيود في الدفاع عن مصالح إيران وسلامة أراضيها
موجة إدانة العدوان الصهيوني ضد إيران/ قلق تل أبيب من رد طهران المؤلم
استشهاد 10 اشخاص من قوات حرس الحدود الايراني اثر هجوم ارهابي جنوب شرق البلاد
الخارجية الايرانية: العدوان الصهيوني انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
موجة إدانة العدوان الصهيوني ضد إيران/ قلق تل أبيب من رد طهران المؤلم
الهجوم الصهيوني ضد إيران يمثل عدوانا وطهران لها الحق في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
لايجب تضخيم العمل الشرير للكيان الصهيوني ولا التقليل منه/ هناك تقصير عالمي كبير امام غزة ولبنان
المتحدث باسم منظمة الطيران الايراني: لا توجد أي مشكلة في مطارات البلاد
وزير الخارجية: لا نلتزم بأي قيود في الدفاع عن مصالح إيران وسلامة أراضيها
بيان العلاقات العامة للدفاع الجوي عن الأصوات التي سمعت في طهران
سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران
الخارجية الايرانية: العدوان الصهيوني انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
استشهاد 10 اشخاص من قوات حرس الحدود الايراني اثر هجوم ارهابي جنوب شرق البلاد
عارف: قوة إيران الاسلامية تذل الاعداء
محسن رضائي: عدوان الاحتلال الصهيوني على إيران دليل على خوفه
بيان الدفاعات الجوية الإيرانية حول التصدي للعدوان الصهيوني على محافظات طهران وخوزستان وايلام
الحكومة الايرانية: قوة الدفاع الجوي للبلاد أحيت العزة الوطنية للإيرانيين
الاركان الايراني: تصدينا لعدد كبير من صواريخ الكيان الصهيوني ومنعنا طيرانه من اختراق اجواءنا
بعد اشاعات عن استهدافها...العمل في مصفاة طهران مستمر بشكل طبيعي