وزراء خارجية مصر وقطر وسوريا يدينون العدوان الصهيوني على إيران

أدان وزراء خارجية مصر وقطر وسوريا، في محادثة هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، العدوان الصهيوني على بعض المراكز العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية السوري بسام الصباغ، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي حول اخر التطورات في منطقة .

وبينما أدانوا العدوان الصهيوني على بعض المراكز العسكرية في بلادنا، أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف آلة الحرب للكيان الصهيوني وإعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

كما أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء شرحه مواقف بلادنا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد بشكل حاسم ومتناسب على أي تعد على سلامة أراضيها وأمنها في الوقت المناسب.

وأضاف عراقجي: على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق وقف عادل لإطلاق النار في غزة ولبنان لمنع انتشار الحرب إلى المنطقة بأكملها.

وقال: من أجل منع انتشار الحرب إلى المنطقة بأكملها، ينبغي على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فورية وفعالة لتحقيق وقف عادل لإطلاق النار في غزة ولبنان.