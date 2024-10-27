قاليباف :رد إيران على العدوان الإسرائيلي حتمي

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى نفسها محقة في الدفاع عن نفسها وفقًا لحق الدفاع المشروع الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن الرد على هذا العدوان حتمي مع مراعاة الظروف المناسبة.

أكد محمد باقر قاليباف في كلمته قبل بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم، ردًا على الاعتداءات العدوانية للنظام الصهيوني على بعض المواقع العسكرية الإيرانية، أن نجاح وجاهزية دفاعات الجيش وحرس الثورة أظهرت أن الكيان الصهيوني العنصري أصبح مهزلة على مستوى العالم عند مواجهة الشعب الإيراني الشامخ في كل معركة.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن مقارنة عملية "وعد الصادق 2" بالتحركات العسكرية الأخيرة لهذا الكيان دليل واضح على القدرة الرادعة لقوات الدفاع الإيرانية.

وقال قاليباف: إن الكيان الصهيوني لا يحقق أي شيء سوى الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل في غزة ولبنان، وهو اليوم فاقد للكرامة والاحترام على مستوى العالم.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن العملية العسكرية الأخيرة للكيان الصهيوني ضد إيران كانت نتيجة للعجز وقد باءت بالفشل، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى نفسها محقة في الرد على هذا العدوان بما يتماشى مع حق الدفاع المشروع والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المتطلبات المناسبة.

وأكد قاليباف قائلاً: نحذر الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي والداعم لكافة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بضرورة كبح جماح هذا الكيان غير الشرعي، ودفعه إلى وقف إطلاق النار الدائم لمنع استمرار قتل الأبرياء في غزة ولبنان وتجنب نشر الفوضى وانعدام الأمن في المنطقة بأسرها، وعدم السماح لهذا الكيان بجر المنطقة نحو مصير قاتم لنفسه وحلفائه.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن شكره للدول المجاورة التي أدانت الأعمال العدوانية وغير القانونية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل، مؤكدًا على أن الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن السلام والأمن الإقليمي مسؤولية فردية وجماعية لجميع دول المنطقة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون والالتزام العملي من الجميع بهذا المبدأ.

وختم قاليباف قائلاً: نرسل تحية لأرواح شهداء الدفاع الجوي من الجيش الذين ضحوا بأرواحهم الغالية في سبيل الدفاع عن أمن البلاد، ونتقدم بأحر التهاني والتعازي إلى الشعب الكريم وقيادة وجنود الجيش الإيراني وعائلات الشهداء الكرام، فجيشنا هو في خدمة الشعب، والشعب حارس دماء هؤلاء الشهداء الأبرار.