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الاركان الايراني: تصدينا لعدد كبير من صواريخ الكيان الصهيوني ومنعنا طيرانه من اختراق اجواءنا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيان حول العدوان الصهيوني، انه مع جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، تم اعتراض عدد كبير من الصواريخ ومنع طائرات العدو من دخول اجواء البلاد.
رمز الخبر: ۷۰۴۵۹
تأريخ النشر: 26 October 2024

قالت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، في بيان لها مساء اليوم السبت: قامت طائرات العدو الصهيوني، بشن عدوان سافر ومخالف للقوانين الدولية، صباح اليوم السبت .

واشارات الاركان الايرانية إلى ان الطائرات الصهيونية استخدمت الفضاء الموجود تحت تصرف الجيش الارهابي الأميركي في العراق، على بعد مائة كيلومتر من حدود إيران.

واضافت: الصواريخ التي أطلقها الكيان تحمل رؤوس متفجرة خفيفة تعادل حوالي خمس الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية الإيرانية.

وتابعت: تم إطلاق هذه الصواريخ على بعض الرادارات الحدودية في محافظات إيلام وخوزستان وحول محافظة طهران، وتعرضت بعض المواقع لخسائر محدودة حيث تم إصلاح كامل هذه الخسائر في بعض المواقع والعمل جار على إصلاح البعض الآخر.

واكدت هيئة الاركان المسلحة، ان إيران تحتفظ بحقها القانوني والمشروع في الرد في الوقت المناسب.

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