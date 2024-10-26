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حزب الله: العدوان الصهيوني على ايران لن يؤثر على دعمها الكامل للشعبين الفلسطيني واللبناني

أدان حزب الله لبنان في بيان له مساء اليوم السبت بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الايرانية، مؤكدا انه لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني.‏
رمز الخبر: ۷۰۴۵۸
تأريخ النشر: 26 October 2024

أدان حزب الله لبنان في بيان له مساء اليوم السبت بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية الايرانية معتبرا بانه يشكل تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن حزب الله: ‏

يدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران ويعتبره تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام.‏

إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في إيران لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني.‏

إننا نشيد بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر، ونتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‏ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات.‏

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