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وزير الخارجية: لا نلتزم بأي قيود في الدفاع عن مصالح إيران وسلامة أراضيها

قال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي : ايران لا تلتزم بأي قيود في سبيل الدفاع عن مصالحها وشعبها وسلامة اراضيها.
رمز الخبر: ۷۰۴۵۷
تأريخ النشر: 26 October 2024

عراقجي، قال ذلك في حوار مع الموقع الاعلامي الالكتروني لــ "مركز حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية سماحة "اية الله العظمى الخامنئي" (KHAMENEI.IR).

وتطرق وزير الخارجية الايراني، الى جولته الاقليمية الاخيرة؛ مبينا انه تحدث خلال اللقاءات التي جمعته مع مسؤولي الدول المختلفة في هذه الجولة، عن قدرات ايران الدفاعية والقتالية في مواجهة المعتدين.

وتابع قائلا : لقد اعلنت بكل وضوح خلال هذه الزيارات، مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال قضايا المنطقة وفي سبيل الدفاع عن نفسها ومحور المقاومة.

ومضى وزير الخارجية الى القول : ان جمهورية ايران الاسلامية مصمّمة في قرارها لمواصلة الدفاع بكل حزم عن الشعب الفلسطيني قبال جرائم الكيان الصهيوني.

وفي الختام، اعتبر عراقجي "عمليتي الوعد الصادق 1 و2"، تجسيدا شاملا لاقتدار الجمهورية الاسلامية، والمحرك الذي يدفع بسياسة ايران الخارجية في هذا الاتجاه.

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