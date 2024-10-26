الخارجية الايرانية: العدوان الصهيوني انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

اصدرت وزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت بيانا قالت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد عدة مراكز عسكرية في إيران انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

اصدرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية اليوم السبت بيانا عقب العمل العدواني للكيان الصهيوني ضد عدة مواقع عسكرية في البلاد، جاء في نص البيان:

تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد عدة مراكز عسكرية في إيران انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للدول وتدين هذا العدوان بأقوى طريقة ممكنة.

وكما أكدت مرارا وتكرارا السلطات في الجمهورية الإسلامية الايرانية، فإنها تعتبر نفسها قادرة وملزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، وهو ما ينعكس أيضا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استخدام كافة الإمكانات المادية والروحية للشعب الإيراني للدفاع عن أمنه ومصالحه الحيوية، وأيضا من خلال القيام بواجباته تجاه السلام والأمن الإقليميين، والمسؤولية الفردية والجماعية لجميع دول المنطقة لحمايتها، إذ تنوه بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتقدر جميع الدول المحبة للسلام في المنطقة وغيرها من الدول التي أعربت عن اشمئزازها وأدانت العمل العدواني الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من خلال تفهمها للظروف الخطيرة القائمة.

مما لا شك فيه استمرار الاحتلال وأعماله وجرائمه غير القانونية في المنطقة، وخاصة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان على لبنان - الذي استمر في ظل الدعم العسكري والسياسي الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى - هو السبب الرئيسي للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة.

تُذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمسؤولية كل دولة عضو في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" والدول الأعضاء في "اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949"، للتحرك العاجل والعمل الجماعي ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحظر الإبادة الجماعية والحقوق الإنسانية الدولية، والتي تعتبر انتهاكا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويؤكد على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والحرب والعدوان على غزة ولبنان وكبح جماح الكيان الصهيوني المثير للحرب.

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