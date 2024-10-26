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محسن رضائي: عدوان الاحتلال الصهيوني على إيران دليل على خوفه

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محسن رضائي"، إن عدوان الكيان الصهيوني على ايران يعود الى خوفه.
رمز الخبر: ۷۰۴۵۰
تأريخ النشر: 26 October 2024

كتب رضائي في تغريدة له على صفحته للتواصل الاجتماعي عبر منصة "إيكس"، ان عدوان الاحتلال الصهيوني على إيران كان أكثر من مجرد استعراض للقوة، ويشير الى خوف هذا الكيان.

وأصدر مقر الدفاع الجوي الإيراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الإيراني: نعلن للشعب الإيراني الأبي، أنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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