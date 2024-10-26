الهجوم الصهيوني ضد إيران يمثل عدوانا وطهران لها الحق في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

القسم الدولي لموقع "تابناك": نفذ جيش الكيان الصهيوني غارات جوية على إيران فجر اليوم، وبحسب إعلان الدفاع الجوي، فقد هاجم مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، ودخل بعض الأماكن. وقدمت روسيا معلومات لإيران قبل ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي.

ويعتبر ما قام به الكيان الصهيوني ضد الأراضي الإيرانية بمنزلة انتهاك سيادة إيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة. في المقابل، شاركت بعض الدول في هذا العدوان، ويمكن لإيران أن تفكر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد عليها. وبحسب بعض الأخبار غير المؤكدة، انطلقت طائرات للتزود بالوقود من دولة عربية في الخليج الفارسي، يُقال إنها قطر، لتزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود. كما تفيد بعض الأخبار أن مقاتلي الكيان الصهيوني استخدموا سماء الأردن.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل حكومة ما ضد سيادة حكومة أخرى أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار، فإن العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل حكومة ما ضد سيادة حكومة أخرى أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو استخدامها بطرق أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في هذا التعريف. توضيح أنه في هذا المقال يتم استخدام كلمة "حكومة" بغض النظر عما إذا كانت الحكومة عضواً في الأمم المتحدة أم لا، وهي تتضمن بشكل تجريدي مفهوم مجموعة الحكومات.

ووفقاً للمادتين 39 و40 من ميثاق الأمم المتحدة (9)، فإن الأمم المتحدة هي السلطة الوحيدة التي لها حق استخدام القوة المسلحة ضد الدولة المعتدية. وبطبيعة الحال، فإن أي حكومة تتعرض للهجوم يمكنها استخدام القوات المسلحة بشكل فردي أو جماعي ضد المهاجم؛ شريطة ألا يتخذ مجلس الأمن أي إجراء بشأنها.

يحق للدولة التي يتم غزوها الدفاع عن نفسها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة: "المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة: إذا تعرض أحد أعضاء الأمم المتحدة لعدوان مسلح، فلا يسري أي حكم من أحكام هذا الميثاق على الحق الطبيعي المشروع الفردي أو الاجتماعي". الدفاع حتى يتخذ مجلس الأمن الإجراء اللازم للحفاظ على السلام ولن يضر بالأمن الدولي، ويجب إبلاغ مجلس الأمن على الفور بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء لتنفيذ حق الدفاع عن النفس، لكن هذه الإجراءات لا بأي حال من الأحوال تدخل ضمن صلاحيات وواجبات المجلس بموجب هذا الميثاق وبموجبها، في أي وقت "يمكنكم اعتماد الطريقة التي ترونها ضرورية لحفظ أو استعادة السلام والأمن الدوليين، فلن يكون لها أثر."

وعلى هذا الأساس، بالإضافة إلى مسار مجلس الأمن، يمكن لإيران أن ترد بشكل فردي على العدوان الإسرائيلي. وبما أن مجلس الأمن سيتصرف لصالح إسرائيل في هذه الحالات، فيمكن لإيران استخدام حق الدفاع المشروع عن العدوان الإسرائيلي على أساس المادة 51.

وفي هذا الصدد قال مصدر مطلع لوكالة تسنيم إنه كما أعلن سابقا فإن إيران مستعدة للرد على العدوان الإسرائيلي. وأضاف بحسب هذا التقرير: أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي عدوان وليس هناك شك في أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل.

ويحاول الكيان الصهيوني الادعاء بأن الهجوم كان ردًا على عملية "الوعد الصادق 2" الإيرانية. في هذه الأثناء، جاءت تلك العملية رداً على التجاوزات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية باغتيال إسماعيل هنية. ولذلك فإن الإجراء الإسرائيلي الجديد هو "فعل" وليس "رد فعل".