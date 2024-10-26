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بيان الدفاعات الجوية الإيرانية حول التصدي للعدوان الصهيوني على محافظات طهران وخوزستان وايلام

أعلنت قيادة الدفاع الجوي في البلاد في بيان لها: هاجم الكيان المزيف أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام صباح اليوم في عمل متواتر.
رمز الخبر: ۷۰۴۴۷
تأريخ النشر: 26 October 2024

أعلنت قاعدة الدفاع الجوي في البلاد في بيان: إنها تذكر الأمة الإيرانية النبيلة أنه على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي عمل مغامرة، فإن هذا الكيان المزيف صباح اليوم في عمل مثير للتوتر، هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما نجح نظام الدفاع الجوي المتكامل للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض الأماكن، وأبعاد هذه الحادثة قيد التحقيق.

وفي هذا الصدد، ندعو الشعب الايراني إلى الحفاظ على التضامن والسلام، ويرجى منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى ما يروج له إعلام العدو.

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