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نظرة فيما قال مؤسس المنظومة الصاروخيّة الإيرانيّة؛

الشهيد حسن طهراني مقدم: لا حدود لصواريخ أرض-أرض الإيرانية

هناك تصريح من مؤسس المنظومة الصاروخية الإيرانية، الشهيد حسن طهراني مقدم، والذي يرجع إلى سنة 2006، حيث يقول: لا حدود لصواريخ أرض-أرض الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۰۴۴۰
تأريخ النشر: 23 October 2024

تمتلك إيران عدة صواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتعد أكبر ترسانات صواريخ وأكثرها تنوعا في المنطقة، إذ عملت طهران على تطوير منظومتها الصاروخية في فترة بعد الثورة الإسلامية، خاصة في ظل القيود والضغوط الغربية التي فرضت عليها.

وفي هذا الصدد قال مؤسس المنظومة الصاروخية الإيرانية، الشهيد حسن طهراني مقدم، سنة 2006، إنه لا حدود لصواريخ أرض-أرض الإيرانية، مما يعني أن مدى الصواريخ الإيرانية ليس له حدود.

الشهيد حسن طهراني مقدم هو والد برنامج بناء القدرات الصاروخية والمدفعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي كانت له الجهود الكبيرة في بناء هذه القوة الإستراتيجية الردعية، لكي تصبح الأولى على صعيد المنطقة، وفي المراتب الأولى عالمياً. والتي ساهمت بشكل أساسي في بناء القدرات الصاروخية لقوى محور المقاومة. وكل هذه الجهود والإنجازات، لم تكن لتحصل لولا إرادة الشهيد ورفاقه، في تحدي كل قيود الحظر والحصار، حيث ينقل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن بعض الدول رفضت حتى إعطاء صور ونماذج بعض الصواريخ الدقيقة. إلا أن إيران وبفضل هذا الشهيد القائد ومهندسيها الشباب المتخصصين، استطاعوا جعل هذه الصواريخ بالغة الدقة بل ونقطوية أيضاً.

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