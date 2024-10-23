النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" أن الکیان الصهيوني لقد فشل، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بثقافة الغرب وحضارته وساسته.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۹
تأريخ النشر: 23 October 2024

قال قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، خلال استقباله القائمين على مؤتمر شهداء محافظة فارس بنسخته الخامسة عشرة، أن ان ما يحدث في المنطقة وصمود وجهاد المقاومة أدى إلى تغيير مصير وتاريخ المنطقة.

وأكد على فشل الكيان الصهيوني في القضاء على المقاومة رغم قتله أكثر من 50 ألفاً من الأبرياء، معتبرا الهزيمة الأكبر هي من نصيب الثقافة والحضارة الغربية والسياسيين متابعا ان في حال اجراء المقارنة بين جبهة المقاومة وجبهة الشر فان الكفة سترجح لصالح المقاومة.

وأضاف سماحة آية الله الخامنئي أن الأحداث الحالية في المنطقة، بما في ذلك ما يحدث في غزة ولبنان والضفة الغربية، قد صنعت تاريخا. وقال: لولا أمثال الشهيد السنوار الذين قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، أو كبار القادة مثل الشهيد السيد حسن نصر الله، الذين جمعوا بين الجهاد والعقل والشجاعة والتضحية، لكان مصير المنطقة مختلفًا تمامًا.

وأشار قائد الثورة إلى أن الحصيلة الحالية للأحداث في المنطقة تمثل هزيمة كبرى ليس فقط للكيان الصهيوني، ولكن أيضا للحضارة والثقافة الغربية. وأوضح قائلا: كان الصهاينة يعتقدون أنهم سيقضون بسهولة على فصائل المقاومة، لكن اليوم، على الرغم من استشهاد أكثر من 50 ألف شخص مدني وأبرياء، ومن بينهم بعض القادة البارزين للمقاومة، ورغم الإنفاق الهائل والدعم الأميركي، والعار والكراهية التي تبلورت ضدهم في العالم، حتى أنه تم تنظيم مسيرات في الجامعات الأمريكية ضد المجرمين، فإن جبهة المقاومة وشباب حماس، الجهاد الإسلامي، وحزب الله المناضلين، وباقي فصائل المقاومة، لا يزالون يقاتلون بنفس العزم والقوة، وهذا يمثل هزيمة كبرى للكيان الصهيوني.

واعتبر سماحته الهزيمة الأكبر من نصيب الثقافة والحضارة الغربية، وقال: إن قتل 10 آلاف طفل بريء ومظلوم باستخدام قنابل بوزن طنين وأنواع مختلفة من الأسلحة، في حين لم يُظهر السياسيون الغربيون أي تعبير عن الندم، فضح زيف السياسيين الغربيين الكاذبين والمدّعين لحقوق الإنسان، وكشف للعالم أجمع زيف الحضارة الغربية. هذه هي الهزيمة الأكبر بالنسبة لهم.

وأشار آية الله الخامنئي إلى أن الجبهة التي تدعم الكيان الصهيوني هي جبهة الشر، وأضاف: في مواجهة هذه الجبهة الشريرة، تقف جبهة المقاومة، وبتوفيق من الله، النصر سيكون حليف جبهة المقاومة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الشهيد حسن طهراني مقدم: لا حدود لصواريخ أرض-أرض الإيرانية
قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية
إسلامي: ترتيبات الحماية النووية مخططة وسنقابل اى تهديد بيقظة
وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب
الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
السعودية تطلب من ايران اجراء مناورات بحرية مشتركة
وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
وزير الخارجية الايراني يصل الى الكويت بعد زيارته الى البحرين
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
ايرواني: إيران تعلق على تصريحات بايدن حول معرفته بتوقيت العدوان الصهيوني المحتمل ضدها
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
السعودية تطلب من ايران اجراء مناورات بحرية مشتركة
وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع
وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب
قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية