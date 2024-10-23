النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

إسلامي: ترتيبات الحماية النووية مخططة وسنقابل اى تهديد بيقظة

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للتعامل مع التهديد المزعوم من قبل الکیان الصهيوني بمهاجمة المنشآت النووية، أوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الایرانية، محمد اسلامي أن إجراءات الحماية النووية مخططة وفقا للوائح اعتبارا من اليوم الأول لتشغيل المحطة.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۸
تأريخ النشر: 23 October 2024

قال محمد إسلامي، نائب الرئيس الايراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الحكومة: "تم اتخاذ إجراءات الحماية النووية منذ اليوم الأول لتشغيل المحطة وفق اللوائح".

وردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة لتقليل الأضرار الناجمة عن هجوم محتمل للكيان الصهيوني على المنشآت النووية في البلاد، قال إسلامي: "لقد تلقينا دائما هذه التهديدات من الأعداء. وبلادنا يقظة في مواجهة هذه التهديدات، وتكون قدرات البلاد الدفاعية والأمنية دائما في وضع تمكن البلاد من مواجهة أي تهديد بيقظة".

وأضاف: "المنشآت النووية هي أيضاً جزء من هذا البلد وهي في ضمن هذه الترتيبات، وسنرد رداً ساحقاً على أصغر عدوان للعدو".

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: |تم دراسة وتنفيذ الإجراءات الوقائية المستمدة من أنظمة الدفاع السلبي للمنشآت النووية منذ اليوم الأول؛ وهذا شرط منطقي وتمت مراعاة اعتبارات السلامة والأمن للمنشآت النووية".

وبحسب إسلامي، لم يتم إغلاق أي من المنشآت النووية في البلاد بسبب التهديدات المزعومة، وتسير الأنشطة بشكل طبيعي تمامًا.

وقال نائب الرئيس أيضًا فيما يتعلق بالطاقة النووية: "يتم تنفيذ مشاريع بقدرة 20 ألف ميجاوات، ويعمل ما لا يقل عن 5000 شخص في مشاريع بناء محطات الطاقة الجديدة".

وحول التكهنات التي أثيرت حول انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، قال إسلامي: "مجلس الشورى الإسلامي يناقش التشريعات وان آراء النواب ومناقشاتهم عندما تحول الى القانون سيتم تحديد ما يجب نفعله في هذا الاطار".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الشهيد حسن طهراني مقدم: لا حدود لصواريخ أرض-أرض الإيرانية
قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية
إسلامي: ترتيبات الحماية النووية مخططة وسنقابل اى تهديد بيقظة
وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب
الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
السعودية تطلب من ايران اجراء مناورات بحرية مشتركة
وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
وزير الخارجية الايراني يصل الى الكويت بعد زيارته الى البحرين
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
ايرواني: إيران تعلق على تصريحات بايدن حول معرفته بتوقيت العدوان الصهيوني المحتمل ضدها
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
السعودية تطلب من ايران اجراء مناورات بحرية مشتركة
وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع
وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب
قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية