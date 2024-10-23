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وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن استشهاد الطبيب الإيراني الدكتور علي حيدري في لبنان خلال الهجوم الهمجي للكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۷
تأريخ النشر: 23 October 2024

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن استشهاد الطبيب الإيراني الدكتور علي حيدري في لبنان خلال الهجوم الهمجي للكيان الصهيوني.

وجاء نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

اعربت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تعازيها لاستشهاد الدكتور علي حيدري، الطبيب الملتزم والمجاهد للشعب الايراني واللبناني والى عائلة الشهيد العزيز التي استشهد في هجوم همجي للكيان الصهيوني في لبنان، سائلة الباري تعالى ان يمن على الشهيد بعلو الدرجات بجوار رفاقه الشهداء، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الشهيد حيدري كان حاضراً في بيروت منذ فترة لإحساسه بواجبه الإنساني والديني في تقديم المساعدة الطبية للمحتاجين.

إن ما قام به الكيان الصهيوني من استهداف الدكتور حيدري الذي عمل طبيبا ومسعفا لعلاج الجرحى ومساعدة المرضى، يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حظر الهجمات على المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء والطواقم الطبية، وهذا الامر يعتبر جريمة حرب.

منذ بداية خطة الإبادة الجماعية في غزة والاعتداء على لبنان، قام الكيان الصهيوني بمهاجمة المراكز الطبية والأطباء والمسعفين بشكل متكرر، وبالإضافة إلى التدمير الكامل للعديد من المستشفيات وقتل المرضى والجرحى، والمئات من المدنيين، لقد استشهد الأطباء ايضا.

إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدين بشدة جريمة الحرب التي يرتكبها كيان الاحتلال، وتؤكد على واجب المنظمات والمؤسسات المختصة، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، لتوثيق الحالات المتكررة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والهجمات على المستشفيات والطواقم الطبية في غزة ولبنان.

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