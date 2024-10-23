الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان اى عمل يقوم به الكيان الصيهوني ضد الجمهورية الاسلامية سيواجه ردا حاسما وغير قابل للتصور.

يزور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان روسيا حاليا للمشاركة في قمة البريكس السادسة عشرة، التقى صباح اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد علي، في مدينة كازان.

واستعرض الرئيس بزشكيان خلال هذا اللقاء أهم القضايا الثنائية والإقليمية، وأهمية مجموعة البريكس في إصلاح الشؤون الإقليمية والدولية غير المتكافئة.

كما اشار الرئيس الايراني الى جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة وتهديداته ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وأكد: "اى عمل يقوم به الكيان الصيهوني ضد الجمهورية الاسلامية سيواجه ردا حاسما وغير قابل للتصور".