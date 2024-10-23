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خلال لقائه رئيس وزراء إثيوبيا؛

الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع

اكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان ان اى عمل يقوم به الكيان الصيهوني ضد الجمهورية الاسلامية سيواجه ردا حاسما وغير قابل للتصور.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۶
تأريخ النشر: 23 October 2024

يزور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان روسيا حاليا للمشاركة في قمة البريكس السادسة عشرة، التقى صباح اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد علي، في مدينة كازان.

واستعرض الرئيس بزشكيان خلال هذا اللقاء أهم القضايا الثنائية والإقليمية، وأهمية مجموعة البريكس في إصلاح الشؤون الإقليمية والدولية غير المتكافئة.

كما اشار الرئيس الايراني الى جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة وتهديداته ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وأكد: "اى عمل يقوم به الكيان الصيهوني ضد الجمهورية الاسلامية سيواجه ردا حاسما وغير قابل للتصور".

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