النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۲مشاهدات
‍ پ

الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة

نددت الصين بالولايات المتحدة ودول غربية، وقالت إن هذه الدول تتجاهل "الجحيم الحي" الذي يشهده قطاع غزة الفلسطيني.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۵
تأريخ النشر: 23 October 2024

جاء ذلك على لسان السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ، الذي كان يرد على 15 دولة -تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا- انتقدت أمس الثلاثاء انتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها السلطات الصينية في شينغيانغ والتبت.

وتشمل هذه القائمة من الدول الغربية أيضا فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا والدانمارك وفنلندا وآيسلندا واليابان وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.

ووصف السفير الانتقادات الغربية بأنها "أكاذيب" مضيفا أن "وضع حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يحظى بأكبر قدر من الاهتمام في اللجنة هذا العام هو بلا شك وضع غزة".

وأضاف "لقد قللت أستراليا والولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الدول الأخرى، من شأن هذا الجحيم الحي، في حين شنت هجمات وحملات تشويه فيما يتعلق بشينغيانغ التي تنعم بالسلم والهدوء".

وحسب وكالة رويترز، فقد أصبحت الصدامات بشأن معاملة الصين للإيغور وغيرهم من المسلمين حدثا شائعا في الأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير قبل عامين أن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي" الذي تقوم به الصين بحق الإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينغيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير إن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتُكبت.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، بدعم من الولايات المتحدة، وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الشهيد حسن طهراني مقدم: لا حدود لصواريخ أرض-أرض الإيرانية
قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية
إسلامي: ترتيبات الحماية النووية مخططة وسنقابل اى تهديد بيقظة
وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب
الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
السعودية تطلب من ايران اجراء مناورات بحرية مشتركة
وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
وزير الخارجية الايراني يصل الى الكويت بعد زيارته الى البحرين
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
ايرواني: إيران تعلق على تصريحات بايدن حول معرفته بتوقيت العدوان الصهيوني المحتمل ضدها
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
السعودية تطلب من ايران اجراء مناورات بحرية مشتركة
وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
الرئيس الايراني: اى عمل من الكيان الصهيوني ضد إيران سيواجه برد حاسم وغيرمتوقع
وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال الشهيد الدكتور "علي حيدري" على يد الكيان الصهيوني يعتبر جريمة حرب
قائد الثورة الإسللامیة: لقد فشل الکیان الصهيوني، لكن الهزيمة الكبرى لحقت بالثقافة والحضارة الغربية