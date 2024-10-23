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وزير الخارجية الایرانی: مجموعة بریکس تتحول تدريجياً الى قطب عالمي جديد

قال وزير الخارجية الایرانی: إن مجموعة بريكس تتحول تدريجياً إلى قطب عالمي جديد، وهي مجموعة من الدول التي اجتمعت لمعارضة النظام الغربي الذي يحكم العالم.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۳
تأريخ النشر: 23 October 2024

قال السيد عباس عراقجي: هذا هو أول اجتماع لدول بريكس نشارك فيه كعضو رسمي على مستوى رئيس البلاد.

وأضاف: إن بريكس تتحول تدريجياً إلى قطب عالمي جديد، وهي مجموعة من الدول التي اجتمعت لمعارضة النظام الغربي الذي يحكم العالم.

وتابع عراقجي: تعمل الدول الأعضاء في بريكس على تطوير وتنظيم الآليات والأساليب لإنقاذ العالم من احتكار الغرب.

وأكد وزير الخارجية: أن هذه الآليات موجودة في المجالين السياسي والأمني وأغلبها في المجالين الاقتصادي والمالي. وفي المجال الاقتصادي، أنشأت مجموعة بريكس بنكًا جديدًا للتنمية.

وقال عراقجي: لقد وجدت بريكس جاذبيتها والآن هناك حوالي 30 دولة مستعدة للانضمام إلى اليها.

وتابع: في هذا الاجتماع، تقرر إضافة 10 دول أخرى إلى مجموعة بريكس كشركاء.

ونوه وزير الخارجية: اليوم الأربعاء سيلتقي الرئيس الايراني مع رؤساء روسيا والصين وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى.

وأضاف عراقجي: مناقشة موضوع غزة ولبنان ستكون جزءا من القمة وأجزاء من الوثيقة الختامية.

وتستضيف مدينة قازان الروسية القمة الـ16 للدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وصل إلى قازان مساء الثلاثاء بهدف المشاركة في القمة الـ16 لدول بريكس.

وفي يوم الأربعاء سيلقي بزشكيان كلمة في قمة بريكس الرئيسية التي ستعقد بحضور قادة الدول الأعضاء في بريكس.

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