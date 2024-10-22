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إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى

أعلن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية في إيران بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى، مؤكدا أن هذا الجزيرة تتبع لأراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويحق للأخيرة البناء فيها والتخطيط لمشاريع الإسكان.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۲
تأريخ النشر: 22 October 2024

وقال أرسلان مالكي في هذا الصدد: حصلنا على موافقة قانونية لبناء شقق سكنية في جزيرة أبو موسى، للمقيمين والراغبين في العيش في الجزيرة، وتم إخطار المحافظة بالموافقة على بناء 110 شقة، وستبدأ عمليات البناء قريباً.

وأوضح أن بلاده تعتبر جزيرة بوموسى ملكية خاصة به ويمكنها التصرف بها متل ما أرادت، مضيفا: جميع أراضي جزيرة أبو موسى مملوكة لحكومة الجمهورية الإسلامية، ومسجلة كأراضي وطنية في المنظمة الوطنية للأراضي والإسكان.

وواصل: بموجب لوائح الإسكان، تعطى الأولوية لسكان الجزيرة، لكن الأولوية التالية تشمل كل شخص يتقدم للعيش في الجزيرة ليصبح مالكا لعقار فيها.

وفي وقت سابق، استهجن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي بشدة ”تكرار الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الجزر الإيرانية الثلاث”، في البيان الختامي للاجتماع المشترك لرؤساء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، معتبرا ذلك دليلا واضحا على عدم امتثال الدول الأعضاء في الاتحاد لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للحكومات.

وقال رئيس جهاز القضاء الإيراني محسني إيجئي محذرا دول مجلس التعاون بـ”ألا ينخدعوا بإغراءات بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالجزر الثلاث أبو موسي وطنب الكبرى وطنب الصغرى، فإن ذلك يسبب بخسارة كبيرة لهم.”

وأضاف: إن الجزر الثلاث تابعة لإيران وستبقى كذلك، وإذا انخدعت الدول المذكورة بإغراءات الغرب الشيطانية واستمرت على النهج الذي سلكته، فسوف تتكبد أكبر خسارة.

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