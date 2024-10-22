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وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح.
رمز الخبر: ۷۰۴۳۰
تأريخ النشر: 22 October 2024

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي،  اليوم الثلاثاء ولي عهد الكويت صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

ووصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي فجر الثلاثاء إلى الكويت على رأس وفدا رفيع المستوى لمواصلة المشاورات والاجتماعات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد عصر الاثنين في إطار مشاوراته ولقاءاته الإقليمية.

والتقى عراقجي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتعد الكويت الوجهة العاشرة من زيارات وزير الخارجية الايراني الاقليمية في الفترة الاخيرة.

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