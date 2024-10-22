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الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني

قام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان بزيارة مكتب حركة حماس في طهران لتقديم التعازي باستشهاد رئيسها يحيى السنوار.
رمز الخبر: ۷۰۴۲۹
تأريخ النشر: 22 October 2024

زار الرئيس بزشكيان  مكتب حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية في طهران لتقديم تعازيه باستشهاد رئيس هذه الحركة يحيي السنوار.

والتقى رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة بممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي واجرى معه حوارا.

وقال بزشكيان بعد هذا اللقاء للصحفيين: "الحكومات والقوى التي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والقوانين الدولية هي من تنتهك كل هذه القوانين والمقررات".

وأضاف: " الولايات المتحدة والغرب يدعمون "إسرائيل لترتكب جرائم وحشية بحق الإنسانية فيما يقف العالم صامتاً"، مبينا: "ما يحدث اليوم في العالم يؤكد أن قوى الاستكبار تسعى للسلطوية لكن الأحرار لن يخضعوا لهذه الإملاءات".

وشدد الرئيس الايراني: "هذه الحرب لا تنتهي بشهادة شخص أو عدة أشخاص بل بتحقيق العدالة وحفظ حقوق الإنسان".

وردا على سؤال حول كيفية الرد الايراني على الهجوم الإسرائيلي المحتمل أكد:"سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من قبل الكيان الصهيوني".

وستقام مراسم تأبين الشهيد يحيى السنوار يومي الثلاثاء والأربعاء، في مكتب حركة حماس بطهران.

هذا واستشهد يحيى السنوار الأربعاء الماضي الموافق 16 أكتوبر خلال اشتياكات مع قوات الكيان الصهيوني في غزة.

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