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عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة

قال وزير الخارجية الايراني نحن نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة وتحركاتها، ونقدم معلومات القاعدة الأمريكية في الأردن إلى السلطات الأردنية.
رمز الخبر: ۷۰۴۲۸
تأريخ النشر: 22 October 2024

قال وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي في مؤتمر صحفي في الكويت: "نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ونراقب تحركاتها، ونقدم معلومات القاعدة الأمريكية في الأردن إلى السلطات االأردنية."

وتابع: نبحث عن وقف الحرب في المنطقة بأكملها، بالطبع قد يتم اتباع مسارات مختلفة للسلام، ونحن على تواصل مع دول المنطقة. وممثلي يقيم في بيروت ويجتمع مع الطرفين. وبالطبع، من مسؤولية الحكومة اللبنانية أن تقرر وقف إطلاق النار ونحن نساعدها في هذا المسار.

وفيما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية مع السلطات الكويتية، قال عراقجي: محور رحلتي هو وقف الحرب في المنطقة بأكملها، ولكن من الطبيعي أن تكون لدينا مناقشات بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية. علاقاتنا التجارية مع دول المنطقة راسخة ولدينا شراكات كثيرة مع دولة الكويت، لكن هناك خلافات أيضا، المهم أن إرادتنا هي حل هذه القضايا على أساس الحوار.

وقال وزير الخارجية: "جميع دول المنطقة قالت لنا إنها ضد هجوم إسرائيل على إيران وعلى المنشآت النووية. ونؤكد أنه إذا هاجمت إسرائيل إيران بأي شكل من الأشكال، فسيتم الرد عليها بنفس الطريقة."

وفيما يتعلق باستعداد إيران للرد على الكيان الصهيوني، قال: إسرائيل لم تتورع عن ارتكاب أي جريمة وتواصل ارتكاب هذه الجرائم بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، مضيفا: إن مهاجمة المنشآت النووية جريمة دولية كبرى، كما أن إطلاق التهديدات يعد جريمة أيضًا.

وأكد وزير الخارجية: نعلم أن أمريكا لا تلتزم بأي قواعد دولية، لكننا مستعدون للرد على التهديدات المحتملة ولدينا أدواتنا وأساليبنا الخاصة للدفاع عن أنفسنا.

وقال عراقجي: إنهم يعرفون الرد الذي ينتظرهم إذا هاجموا منشآتنا النووية.

وردا على سؤال آخر بخصوص موقف حزب الله في لبنان، قال وزير الخارجية: حزب الله في لبنان هو الذي سيعلن مواقفه، وسنقوم نحن بدورنا لإنهاء الحرب.

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