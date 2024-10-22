النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۶۳مشاهدات
‍ پ

الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية

صرح قائد القوات البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال شهرام ايراني ان الزوارق المسيرة يتم جمعها من مياه المنطقة من قبل البحرية الإيرانية كونها تشكل تهديدا لسلامة الملاحة البحرية.
رمز الخبر: ۷۰۴۲۷
تأريخ النشر: 22 October 2024

وقال الأدميرال إيراني : ان الزوارق المسيرة، على عكس الطائرات المسيرة، تخلق قيودًا على الملاحة، وبالتالي في الممرات المائية الدولية حيث يوجد عدد من السفن المدنية وتلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، فإن وجود هذه الزوارق أمر خطير.

واضاف: "كما أن الزوارق المسيرة تعرض أمن وسلامة الملاحة للخطر، وهذا يرتبط بمفهوم البيئة البحرية وهو أمر مهم للغاية لأن الحوادث البيئية إذا حدثت في البحر تنتشر بسرعة وتسبب الكثير من الأضرار لمختلف القطاعات".

وتابع الأدميرال إيراني: هذه الوحدات تعتبر تهديدا دوليا، وكان أول اجراء لنا هو جمعها من البحر ولم نعدها الى الدولة المعنية حتى حصولنا على الإذن من السلطات العليا واعلاننا للمجتمع الدولي أن هذه بداية خطيرة.

وأكد قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: هكذا سنتصرف مع الزوارق المسيرة اليوم.

واشار الى المثلث الذهبي الذي يربط بين المضائق الاستراتيجية الثلاثة، وان 70% من حركة الملاحة العالمية تتم في هذه المنطقة، وأضاف: يتم نقل 50% من الغاز و60% من النفط في هذه المنطقة، وإذا تم المساس بالأمن هنا فسيكون لذلك آثار سيئة على المجتمع الدولي.

وتابع: حتى الآن تم تقدير جهود إيران ثلاث مرات على أدائها في إرساء الأمن في البحار.

وقال قائد القوات البحرية للجيش: إن المجموعة البحرية بقيادة المدمرة دنا، وقبل ذلك المدمرة جماران، مسؤولة عن حراسة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي عهد الكويت
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
ايرواني: إيران تعلق على تصريحات بايدن حول معرفته بتوقيت العدوان الصهيوني المحتمل ضدها
وزير الخارجية الايراني يصل الى الكويت بعد زيارته الى البحرين
بقائي: قواتنا على اتم الاستعداد للرد على اى عدوان...ايران لن تتغاضى عن سيادتها على الجزر الثلاث
محاصرة 100 ألف شخص في جباليا منذ 3 اسابيع
الرئيس بزشكيان يتوجه غدا إلى روسيا للمشاركة في اجتماع البريكس
بقائي: جولة الوزير عراقجي الإقليمية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية وسيزور البحرين والكويت اليوم
حزب الله يشعل الشمال ويقصف حيفا بصواريخ نوعية
إيران تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بشدة وتنتقد صمت المجتمع الدولي
استشهاد "السنوار" يزيد من صلابة المقاومة/ سنواصل مسار السنوار ولن نتخلى عن مطالبنا أبدا
إيران تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بشدة وتنتقد صمت المجتمع الدولي
بقائي: قواتنا على اتم الاستعداد للرد على اى عدوان...ايران لن تتغاضى عن سيادتها على الجزر الثلاث
الادميرال ايراني: قواتنا البحرية تجمع الزوارق المسيرة من مياه المنطقة كونها تشكل تهديدا للملاحة البحرية
حزب الله يشعل الشمال ويقصف حيفا بصواريخ نوعية
وزير الخارجية الايراني يصل الى الكويت بعد زيارته الى البحرين
بقائي: جولة الوزير عراقجي الإقليمية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية وسيزور البحرين والكويت اليوم
الرئيس بزشكيان يتوجه غدا إلى روسيا للمشاركة في اجتماع البريكس
محاصرة 100 ألف شخص في جباليا منذ 3 اسابيع
الرئيس بزشكيان من مكتب حماس في طهران: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم من الكيان الصهيوني
إعلام إسرائيلي: السنوار أنزل بـ"إسرائيل" الضربة الأكبر في "تاريخها"
عراقجي: نراقب عن كثب جميع القواعد الأمريكية في المنطقة
ايرواني: إيران تعلق على تصريحات بايدن حول معرفته بتوقيت العدوان الصهيوني المحتمل ضدها
لبنان ... 4 شهداء و24 جريحا بعدوان اسرائيلي على محيط مستشفى الحريري
إيران تعلن عن بدء بناء 110 شقة سكنية في جزيرة أبو موسى