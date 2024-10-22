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وزير الخارجية الايراني يصل الى الكويت بعد زيارته الى البحرين

اعتبر وزير الخارجية الایرانی مجموعة بريكس فرصة خاصة ومهمة لتعزيز التعددية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۷۰۴۲۴
تأريخ النشر: 22 October 2024

وصل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي إلى الكويت على رأس وفدا رفيع المستوى، استمرارا للمشاورات والاجتماعات الإقليمية بعد مغادرته البحرين وكان في استقباله سلطات البلاد.

والتقى وزير خارجية بلادنا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني مساء الاثنين في المنامة، عاصمة البحرين.

وشدد عراقجي خلال لقائه مع ملك البحرين على ضرورة بذل جهود جادة من قبل دول المنطقة لوقف جرائم وإبادة الكيان الصهيوني، ودعا إلى تطوير العلاقات بين البلدين.

كما تحدث ملك البحرين في بداية الزيارة عن ذكرياته الطيبة عن رحلته إلى طهران ولقائه بقائد الثورة، وأعرب عن أمله في أن يأتي إلى طهران مرة أخرى.

كما أكد حمد بن عيسى آل خليفة على وقف أي حرب وعدوان في المنطقة، وقال إن البحرين تسعى إلى حياة كريمة لجميع شعوب المنطقة.

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