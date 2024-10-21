بقائي: جولة الوزير عراقجي الإقليمية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية وسيزور البحرين والكويت اليوم

اكدت المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان جولة وزير الخارجية السيد عراقجي الإقليمية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان وغزة.

أشار المتحدث باسم وزراة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي له الى جولة عراقجي الاقليمة وزياراته الى دول عدة في المنطقة وقال: "جولات وزير الخارجية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان وغزة، كما شملت مواصلة سياسة تحسين وتوسيع العلاقات مع الجيران".

وأضاف بقائي: "إيران تعتبر السعي لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية ضد غزة ولبنان وظيفة إنسانية وأخلاقية وإسلامية"، مبينا: "ان السيد عراقجي سيتوجه اليوم إلى الكويت والبحرين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية: "إيران ستواصل مشاوراتها لوقف الحرب على غزة ولبنان ونرحب بكل الجهود لتحقيق هذه الغاية، ونحن لا نستثني أي دولة من مشاوراتنا. وهذا واجب الجميع للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".

وتابع: "الآن حان الوقت لكي تظهر البلدان استعدادها للسير على هذا الطريق. وبغض النظر عن كافة الاعتبارات، فقد أعطينا الأولوية للتشاور والتآزر لتعزيز السلام الإقليمي. لقد كانت لدينا دائمًا علاقات تجارية مع مصر. لقد تمت مناقشته لفترة طويلة لتحسين العلاقات.