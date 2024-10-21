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إيران تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بشدة وتنتقد صمت المجتمع الدولي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۷۰۴۱۸
تأريخ النشر: 21 October 2024

قال الدبلوماسي الإيراني البارز: "من العار أن يرتكب الكيان الإسرائيلي كل يوم كل أنواع الجرائم والأعمال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في ظل صمت وانعدام المسؤولية من جانب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان".

وأشار بقائي إلى أن الكيان الصهيوني يواصل جرائمه ضد الفلسطينيين بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به والدعم الذي يتلقاه من واشنطن.

واعتبر أن المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة واقتحام مئات المستوطنين المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى دليل على مخطط منظم وخطير من قبل "الكيان الصهيوني العنصري" لمحو هوية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

كما حذر بقائي من العواقب المروعة وغير المتوقعة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، داعياً إلى رد سريع وحاسم ورادع من المجتمع الدولي والحكومات الإسلامية على جرائم الكيان الإسرائيلي.

واختتم قائلاً إن إيران تظل ملتزمة بالوفاء بمسؤوليتها الأخلاقية والإسلامية والقانونية لدعم المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والعنصرية.

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