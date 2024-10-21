النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۶۶مشاهدات
‍ پ
القيادي في حركة "حماس" في مقابلة مع "تابناك":

استشهاد "السنوار" يزيد من صلابة المقاومة/ سنواصل مسار السنوار ولن نتخلى عن مطالبنا أبدا

استشهاد "السنوار" يزيد من صلابة المقاومة/ سنواصل مسار السنوار ولن نتخلى عن مطالبنا أبدا
رمز الخبر: ۷۰۴۱۷
تأريخ النشر: 21 October 2024

القسم الدولي لموقع "تابناك": استشهد مؤخرا يحيى السنوار بيد الجيش الإسرائيلي الغاصب وقالت حركة حماس في بيان تنعى فيه السنوار إنه "ارتقى بطلا شهيدا، مقبلا غير مُدبر، مُمْتَشقا سلاحه، مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال في مقدمة الصفوف، يتنقل بين كل المواقع القتالية صامدا مرابطا ثابتا على أرض غزة العزة، مدافعا عن أرض فلسطين ومقدساتها، ومُلهما في إذكاء روح الصمود والصبر والرباط والمقاومة". وفي هذا الصدد أجرينا مقابلة خاصة مع القيادي في حركة حماس، علي بركة. فيما يلي نص المقابلة:

كما تعرفون فإن الشهید السنوار كان قائد الجناح العسكري وأصبح قائد الجناح السياسي وأوجد تنسيقا جيدا بين الفرعين السياسي والعسكري، فهل تستمر هذا المسار بتعيين زعيم جديد؟

إن استشهاد القائد الكبير الأخ أبوإبراهيم السنوار هو صحيح خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية وللأمة العربية والإسلامية. لكن هذه الشهادة كما حصلت تؤكد أن القائد أبوإبراهيم قائد شجاع ومقدام وهو كان يعمل في وسط المقاتلين ووسط المقاومين، ولم يكن مختبئا بين المدنيين ولم يكن مختبئا في باطن الأرض. إنما الأخ أبوإبراهيم استشهد وهو يقاتل وهو مشتبك مع العدو الصهيوني وكان يتنقل من موقع إلى موقع يرفع من معنويات المقاتلين ويشاركهم الجهاد والقتال والتصدي للقوات الغزو الصهيوني. إن غياب الأخ أبوإبراهيم لن يضعف حركة حماس ولن يضعف المقاومة الفلسطينية، بل إن استشهاد القادة يزيد من صلابة وإصرار المجاهدين على مواصلة الطريق ومواصلة الجهاد حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا وإزالة هذا الكيان الغاصب عن كامل أرض الفلسطين المحتلة. وإن حركة حماس هي حركة ولّادة، هي حركة كبيرة ومؤسساتية. وإن الجناح العسكري والجناح السياسي يعملان معاً تحت قيادة المكتب السياسي، ولايوجد أي خلاف بين الجناحين، سواء كان رئيس حركة أبوإبراهيم أو قبله أبو العبد أبو هنية، أو أي قائد يقود حركة حماس. فحركة حماس حركة مؤسسات وليست حركة فردية.

يعتقد البعض أنه بشهادة السنوار قد تظهر هذه الحركة مرونة أكبر لوقف إطلاق النار، ما هو تقييمك؟

 أما بخصوص مسألة وقف إطلاق النار فهناك إجماع داخل حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة، على أن شروط وقف إطلاق النار واضحة. أولا لابد من وقف العدوان بشكل دائم عن قطاع غزة وكذلك انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل القطاع ثم إبرام صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة والكيان الصهيوني. هذه المطالب الثلاثة هي الحد الأدنى الذي تقبل به فصائل المقاومة الفلسطينية هذا وماقبل به القائد الكبير الشهيد يحيى السنوار أبوإبراهيم. لذلك فإن قيادة حركة حماس بعد أبوإبراهيم كما في حد أبوإبراهيم كما في حد أبو العبد أبو هنية هي تتمسك بنفس المطالب الفلسطينية، والمرونة التي تقدمها هي تقدمها من أجل حماية الشعب الفلسطيني من أجل إنقاذ شعبنا المحاصر في غزة، والذي يتعرض لحرب إبادة وحرب تجويع تقودها حكومة الإرهاب نتنياهو مدعومة من الإدارة الأمريكية المجرمة.

كيف ترى مستقبل حماس في ظل القيادة الجديدة؟ كيف ستلعب حماس دورا في مستقبل غزة بعد الحرب وما نوع الحكومة التي ستقبل بها في القطاع؟

حركة المقاومة الإسلامية حماس هي حركة تحرر وطني، وهي وجدت لمقاتلة الاحتلال الصهيوني. والمقاومة في فلسطين مهمّتها مواجهة الاحتلال وتحرير الأرض وحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه وحماية المقدسات الإسلامية والمسیحیة والدفاع عنها. فهذه المهمّة ستستمر بعد استشهاد القائد أبوإبراهيم السنوار، وحركة حماس ستبقى في فلسطين وستبقى في قطاع غزة وستلعب دورا رئيسيا في تحرير الفلسطين وفي معركة التحرير القادمة التي بدأت في السابع من اوكتوبر من العام العام الماضي بعملية طوفان الأقصى وحركة حماس أعلنت في بكين في الحوار الوطني - الفلسطيني ووقعت في 23 تموز / يوليو الماضي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة توافق وطني الفلسطيني لإدارة الأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك حركة حماس تعمل من أجل رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني ومن أجل حماية المقدسات ومن أجل تحرير الأسرى. حركة حماس معنية بتحقيق أهداف الشعب الفسطيني وبتحرير الأرض والاستقلال.

ما هي الخيارات الممكنة لقيادة حماس؟

حركة حماس حركة مؤسسات، فيها شورى عام، هوالذي ينتخب القيادة وكما جرى بعد استشهاد الأخ أبو العبد أبو هنية، وانتخاب رئيس جديد للحركة قد يُعلن وقد لا يُعلن، حسب الأوضاع والظروف الأمنية، لكن لا خوف على حركة حماس. حركة حماس فيها مؤسسات مختلفة وتدير أعمالها وفق نظامها الداخلي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بقائي: قواتنا على اتم الاستعداد للرد على اى عدوان...ايران لن تتغاضى عن سيادتها على الجزر الثلاث
محاصرة 100 ألف شخص في جباليا منذ 3 اسابيع
الرئيس بزشكيان يتوجه غدا إلى روسيا للمشاركة في اجتماع البريكس
بقائي: جولة الوزير عراقجي الإقليمية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية وسيزور البحرين والكويت اليوم
حزب الله يشعل الشمال ويقصف حيفا بصواريخ نوعية
إيران تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بشدة وتنتقد صمت المجتمع الدولي
استشهاد "السنوار" يزيد من صلابة المقاومة/ سنواصل مسار السنوار ولن نتخلى عن مطالبنا أبدا
ردا على مزاعم امارات الباطلة..تغيير اسم شارع سفارة امارات في طهران إلى "الجزر الإيرانية الثلاث"
مصدر مطلع: تدمير 3 مقاتلات متطورة إسرئيلية في عملية الوعد الصادق2
الرئيس الايراني: نعيش حالة حرب في المرحلة الراهنة
ردود فعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصهاينة على الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو
عراقجي: حددنا جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة واذا هاجمنا الكيان الصهيوني سنقصف هذه الاهداف
قاليباف: حماس ستبقى حية حتى بعد السنوار
بقائي: إيران وتركيا يطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الاقليمي والدولي لوقف الجرائم الصهيونية
عراقجي: دماء السنوار ستضمن استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر
قاليباف: حماس ستبقى حية حتى بعد السنوار
عراقجي: دماء السنوار ستضمن استمرار المقاومة حتى تحقيق النصر
ردود فعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصهاينة على الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو
بقائي: إيران وتركيا يطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الاقليمي والدولي لوقف الجرائم الصهيونية
الرئيس الايراني: نعيش حالة حرب في المرحلة الراهنة
ردا على مزاعم امارات الباطلة..تغيير اسم شارع سفارة امارات في طهران إلى "الجزر الإيرانية الثلاث"
مصدر مطلع: تدمير 3 مقاتلات متطورة إسرئيلية في عملية الوعد الصادق2
استشهاد "السنوار" يزيد من صلابة المقاومة/ سنواصل مسار السنوار ولن نتخلى عن مطالبنا أبدا
عراقجي: حددنا جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة واذا هاجمنا الكيان الصهيوني سنقصف هذه الاهداف
إيران تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني بشدة وتنتقد صمت المجتمع الدولي
حزب الله يشعل الشمال ويقصف حيفا بصواريخ نوعية
بقائي: جولة الوزير عراقجي الإقليمية تمحورت حول وقف الاعتداءات الصهيونية وسيزور البحرين والكويت اليوم
الرئيس بزشكيان يتوجه غدا إلى روسيا للمشاركة في اجتماع البريكس
محاصرة 100 ألف شخص في جباليا منذ 3 اسابيع
بقائي: قواتنا على اتم الاستعداد للرد على اى عدوان...ايران لن تتغاضى عن سيادتها على الجزر الثلاث