مصدر مطلع: تدمير 3 مقاتلات متطورة إسرئيلية في عملية الوعد الصادق2

أفاد مصدر مطلع أنه على الرغم من وجود عدد لافت من مقاتلات الكيان الصهيوني في القواعد الجوية في الدول المجاورة له الا انه تم تم تدمير ما لا يقل عن 3 مقاتلات متطورة في عملية الوعد الصادق2.

اعلن مصدر مطلع أنه على الرغم من وجود عدد لافت من مقاتلات الكيان الصهيوني في القواعد الجوية في الدول المجاورة له الا انه تم تدمير ما لا يقل عن 3 مقاتلات متطورة في احد القواعد التي تم استهدافها في عملية الوعد الصادق2 .

وأفاد هذا المصدر لوكالة فارس أنه تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أنه قبل عدة أيام من االرد الإيرانية نقل الكيان الصهيوني عددا كبيرا من مقاتلاته الى القواعد الجوية للدول المجاورة له خوفا من تعرضها لأضرار في هجوم صاروخي.

وتؤكد صور الأقمار الصناعية المنشورة الأضرار التي لحقت بحظيرة طائرات F35 في العملية الصاروخية الإيرانية كما أكدت شركة إنتل سكاي أن ما لا يقل عن 40 نقطة من قاعدة نافاتيم الاستراتيجية في صحراء النقب قد تعرضت للقصف بالصواريخ الإيرانية. واعترف معهد ميدلبري للدراسات الدولية بأن ما لا يقل عن 3 طائرات مقاتلة من طراز F35 تضررت إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ عملية الوعد الصادق على مرحلتين مدة كل منهما 3 دقائق بإجمالي 6 دقائق تم خلالها إطلاق 200 صاروخ أصيب 90% منها الاهداف المرجوة.

وقد استهدفت إيران في 1 تشرين الأول ثلاث قواعد مهمة لسلاح الجو التابع للكيان الصهيوني وهي نافاتيم وحاتزريم وتل نوف، بصواريخ عماد وقدر وخيبر شكن وفتح 1.