الرئيس الايراني: نعيش حالة حرب في المرحلة الراهنة

اكد الرئيس الايراني على ان هذه المرحلة نعيش حالة حرب، لكنها ليست حربا صاروخية بل هي حرب أفكار وإنتاج وتجارة وصناعة.

أكد الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" على أنه يمكن لإيران أن تكتسب الثبات والاستقرار بوجود المنتجين، معتبرا انه من الضروري تحمل المسؤولية لبذل كل ما يمكن من اجل إزالة معوقات الإنتاج والمصدرين.

وخلال مشاركته بمؤتمر يوم التصدير الوطني، أكد الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" على أنه يمكن لإيران أن تكتسب التماسك والاستقرار بوجود المنتجين، مشيرا انه وعلى الرغم من ان الاعداء يسعون لمنعنا من بناء إيران الا اننا عازمون على القيام بذلك سويا.

واستطرد بزشكيان مستشهدا بوصية من وصايا الامام علي بن ابي طالب (ع) للقادة في كتاب نهج البلاغة والتي تشير الى اهمية دور التجار والمنتجين في المجتمع:"وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض فَمِنْهَا ...... وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ.."،معتبرا أن ايران يمكن أن تتمتع بالثبات والاستقرار بوجود المنتجين وبأنه من الضروري تحمل المسؤولية لبذل كل ما يمكن من اجل إزالة معوقات الإنتاج والمصدرين.

واكد الرئيس الايراني على ان هذه المرحلة نعيش حالة حرب، ورأى أن منتجي ومصدري ايران هم الخط الأمامي لهذه الحرب ويجب على الحكومة دعمهم ومرافقتهم، لافتا الى ان هناك تفاعل وانسجام جيد بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي في هذا الخصوص ويمكن حل المشاكل معا.

ودعا بزشكيان الجميع الى التكاتف و العمل يدا بيد لتحريك عجلة الانتاج والاقتصاد نحو الازدهار وبناء إيران العظيمة والمقتدرة ولنثبت بان إيران لديها ذات تاريخ عريق و طويل في هذا المجال، مؤكدا على انه سوف تبذل الحكومة كل ما في وسعها من أجل إيران وازدهارها وتطورها وبأنها ستقف الى جانب المنتجين والمصدرين في نضالهم حتى النهاية.

كما توجه الرئيس الايراني مخاطبا التجار والمنتجين بأننا الان في ساحة المعركة، موضحا بانها ليست حربا صاروخية بل هي حرب أفكار وإنتاج وتجارة وصناعة، لافتا الى انه يتعين على الحكومة تجهيز منصة مناسبة لذلك حتى تعبّد الطريق للتجار والمنتجين والمصدرين بسهولة أكبر.