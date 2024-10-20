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ردود فعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصهاينة على الهجوم بالطائرات المسيرة على منزل نتنياهو

أعرب رواد صهاينة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أملهم في أن تكون العمليات القادمة أكثر دقة، مشيرين في ذلك إلى الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف منزل نتنياهو.
رمز الخبر: ۷۰۴۱۳
تأريخ النشر: 20 October 2024

أن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي وقع يوم أمس واستهدف مدينة قيسارية ومقر إقامة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أثار ردود فعل حادة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الرواد الصهاينة.

محاولة استهداف نتنياهو بالطائرات المسيرة أثارت ردود فعل غاضبة بين الرواد الصهاينة على منصات التواصل المختلفة، حيث عبر البعض عن ترحيبهم بهذه العملية، معتبرين أنها دليل على الفشل الاستراتيجي للقيادة الحالية في تل أبيب.

وفي المنشورات التي نشرها الرواد الصهاينة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم الإشارة إلى رؤية سيارة نتنياهو تتحرك بشكل غير عادي باتجاه القدس المحتلة، حيث أكد هؤلاء المستخدمون أن نتنياهو هرب من قيسارية خوفاً من الطائرات المسيرة الانتحارية، لأنه لا يثق في قدرة الكيان الصهيوني على رصد هذه الطائرات.

كما أظهرت ردود فعل الصهاينة على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعضهم كان سعيداً بهذه العملية، بينما أكد آخرون أنها رد طبيعي على سياسات حكومة نتنياهو الفاشلة. في حين أبدى البعض الآخر أملهم في أن تصيب الطائرات المسيرة منزل نتنياهو بدقة في العمليات القادمة، لزيادة الضغط عليه وعلى حكومته.

كما انتقد عدد آخر من المستخدمين عدم تفعيل صافرات الإنذار بعد دخول الطائرات المسيرة إلى عمق الأراضي المحتلة، يسنما منزل نتنياهو كان محمياً وتم إخلاءه من المنطقة قبل الهجوم.

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