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عراقجي: حددنا جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة واذا هاجمنا الكيان الصهيوني سنقصف هذه الاهداف

أكد وزير الخارجية الإيراني عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد حددت الاهداف التي ستقصفها في الاراضي المحتلة حال تعرضها لهجوم من الكيان الصهيوني.
رمز الخبر: ۷۰۴۱۲
تأريخ النشر: 20 October 2024

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع تلفزيون NTV التركي، أن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار لن يوقف نشاط حركة حماس، بل على العكس، سيعزز عزيمة الحركة والدافعية لدى الشعب الفلسطيني.

وأَضاف عراقجي: “ان الكيان الصهيوني لا يمكنه البقاء بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يمكنه ارتكاب جرائم في غزة ولبنان بدونها، حيث ان جميع الأسلحة المستخدمة هناك تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "لو كانت لدى واشنطن إرادة سياسية حقيقية، لكان بإمكانها منع الهجمات وإيقاف إسرائيل.؟؟بالنسبة لنا، الولايات المتحدة هي شريكة للصهاينة، وإذا اندلعت حرب واسعة النطاق في المنطقة، فسوف تنجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب".

وشدد وزير الخارجية: "نحن لا نريد هذا... الحرب يمكن أن تمتد إلى دول المنطقة وما زال بإمكاني القول أن هناك فرصة للدبلوماسية"، مضيفا: "أن هناك خطر نشوب صراع في العديد من دول المنطقة، بما في ذلك سوريا".

بخصوص امكانية هجوم الكيان الصهيوني على ايران قال السيد عباس عراقجي: "إن أي هجوم على إيران سيعني تجاوز خطوطنا الحمراء وسنرد على أي هجوم من قبل الكيان الصهيوني"، مؤكدا: "لقد حددنا جميع الأهداف داخل الأراضي المحتلة وسنرد عليها".

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