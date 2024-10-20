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قاليباف: حماس ستبقى حية حتى بعد السنوار

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تخطيط وتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" المعقدة هي إحدى ملاحم جهاد الشهيد السنوار التي غيرت المعادلات الأمنية والعسكرية والسياسة للكيان الإسرائيلي في المنطقة وألحقت به ضربة لا يمكن تعويضها.
رمز الخبر: ۷۰۴۱۱
تأريخ النشر: 20 October 2024

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في الجلسة العلنية للمجلس، إن تخطيط وتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" المعقدة هي إحدى ملاحم جهاد الشهيد السنوار التي غيرت المعادلات الأمنية والعسكرية والسياسة للكيان الإسرائيلي في المنطقة وألحقت به ضربة لا يمكن تعويضها متابعا الشهيد السنوار قضى عمره في الدفاع عن شعبه وطرد الأعداء من أرض فلسطين.

وأضاف: "صورة نضال السنوار ستخلق الى الابد مئات المناضلين على نهجه ونهج الشهيد السيد نصر الله وستسرع في تحرير القدس"، مضيفا: "حماس ستبقى حية بعد شهادة السنوار والنضال سيستمر".

تعليقا على بيان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس تعاون الخليج الفارسي المشترك حول الجزر الإيرانية الثلاث، أكد قاليباف أن جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى جزء لايتجزأ من اراضي ايران، ولا أحد يجرؤ على اتخاذ أي خطوة خلافا لهذا الأصل وهذا الواقع، محذرا من اختبار ارادة الشعب الايراني في هذه القضية مخاطبا دول مجلس التعاون قائلا:"بدلا من استثمار قدراتها وامكاناتها لوقف آلة القتل الصهيونية، تواصل اطلاق الادعاءات الكاذبة حول وحدة الاراضي الايرانية".

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