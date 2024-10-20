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بقائي: إيران وتركيا يطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الاقليمي والدولي لوقف الجرائم الصهيونية

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ان ايران وتركيا يدينون بشدة أعمال الإبادة والعدوان التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان، ويطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الإقليمي والعالمي لمواجهة الجنون إسرائيل في شن الحرب وقتل الأبرياء في المنطقة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى النازحين.
رمز الخبر: ۷۰۴۱۰
تأريخ النشر: 20 October 2024

نشر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي وكتب: أجرى الدكتور عراقجي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هادفة ومفيدة للغاية حول العلاقات الثنائية. كما استعرضوا الأوضاع في المنطقة فيما يتعلق باستمرار انتهاك القوانين وارتكاب الجرائم من قبل الكيان الإسرائيلي.

وأضاف: إيران وتركيا عازمان على مواصلة تعزيز العلاقات والعلاقات في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. واتفقا على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الطرفين يدينون بشدة أعمال الإبادة والعدوان التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان، ويطالبون بالتحرك الجاد على المستوى الإقليمي والعالمي لمواجهة الجنون إسرائيل في شن الحرب وقتل الأبرياء في المنطقة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى النازحين في غزة ولبنان.

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