لماذا يعتبر بيان الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الفارسي بشأن الجزر الثلاث أكثر خطورة؟/ مجرد الإدانة لا تكفي

القسم الدولي لموقع "تابناك": ترتكز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون على اتفاقية التعاون الموقعة في عام 1989، والتي أسست لحوار منتظم حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجالات العلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة والبيئة والأبحاث. كما أنشأت اتفاقية التعاون، المجلس المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي على مستوى وزراء الخارجية، والذي يجتمع بانتظام. وخلال المجلس المشترك الذي عقد في بروكسل في فبراير 2022، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على برنامج التعاون المشترك للأعوام 2027-2022، والذي تم تحديثه في أكتوبر 2023. وفي مايو 2022، أصدرت المفوضية الأوروبية والممثل السامي بيانًا مشتركًا حول "الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج الفارسي"، والذي وافق عليه المجلس في يونيو 2022. وقد وفرت هذه الرسالة خارطة طريق تشغيلية للاتحاد الأوروبي لتطوير علاقات أوثق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس تعاون الخليج الفارسي. وفي عام 2023، شكلت واردات الوقود الأحفوري أكثر من 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون. منذ عام 2020، تضاعفت واردات الوقود أكثر من ثلاثة أضعاف - بسبب التغيير الجذري في مصادر إمدادات الاتحاد الأوروبي، بسبب الحرب في أوكرانيا. وفي الاجتماع الحالي، ولأول مرة، شارك ولي العهد السعودي في اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل وانضم إلى رؤساء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وقادة الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون، وهو ما يعتبر علامة لتعميق العلاقات بين المجلس والاتحاد الأوروبي. وفي نهاية هذا الاجتماع وفي البيان المشترك أثيرت مطالبات ضد الجزر الإيرانية الثلاث (طنب بوزور، طنب كوش، وبوموسي).

وجاء في البيان المشترك للاجتماع الختامي للدول الأعضاء في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي: نريد أن تحتل إيران جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، الذي ينتهك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومن ناحية أخرى، كتب السيد عباس عراقجي على قناة إكس صباح الخميس 26 أكتوبر 1403: لقد انتهى عهد سياسة "فرق تسد" الخبيثة التي يمارسها الأوروبيون في منطقتنا منذ زمن طويل. يحتوي القسم الإيراني من البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الفارسي على العديد من الرسائل. ومن الواضح لنا أن طريق التعاون المحترم الذي اقترحناه عليهم في مختلف الاجتماعات، بما في ذلك في نيويورك، قد قوبل الآن برغبة أوروبا في "المواجهة" من خلال حظر رحلات الركاب الجوية والاتهام السخيف بـ الاحتلال. إيران! وأضاف وزير الخارجية: الجزر الثلاث كانت دائما تابعة لإيران وستظل كذلك إلى الأبد.

منذ بداية قضية الجزر حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة تدويل هذه القضية

منذ بداية قضية الجزر حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة تدويل هذه القضية وكسب دعم القوى الإقليمية والخارجية. ونظراً لظروف إيران في المنطقة والنظام الدولي، فقد استطاعت هذه المشيخة أن تجلب معها قوى مثل أمريكا والصين وروسيا، وحالياً الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال، في هذا المجال، حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بدعم جامعة الدول العربية ومجلس التعاون. لكن النقطة اللافتة هي طبيعة التصريحات التي تجعل الموضوع أكثر حساسية وخطورة بالنسبة لإيران. على سبيل المثال، دعمت بكين في البيان المشترك مع الصين موقف الإمارات بشأن الاعتراف بقضية الجزر كقضية ونزاع بين إيران والإمارات. وحتى بعد استدعاء السفير الصيني، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ادعاءه، وأعلن أن موقف الصين في هذا الشأن ثابت.

وجاء في هذا البيان أن الحكومة الصينية تدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث سلميا. وجاء في الفقرة 26 من البيان المشترك لحكومتي الصين والإمارات: "إن جمهورية الصين الشعبية تدعم جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر أبو موسى الثلاث". وطنب الكبرى وطنب الصغرى من خلال المفاوضات الثنائية المبنية على تصريحات القانون الدولي وعلى أساس الشرعية الدولية. وصدر هذا البيان المشترك عقب زيارة رئيس دولة الإمارات إلى بكين والاجتماع مع الرئيس الصيني. وفي هذا البيان لم يتم الإعلان عن ملكية الجزر التابعة للإمارات أو إيران، أو لم يتم تأكيد سيادة الإمارات على الجزر، ولكن تم إعلان مسألة الجزر على أنها نزاع ودعوا لحل هذا النزاع.

وعلى الرغم من أن البيان الصيني لا يذكر ملكية الإمارات العربية المتحدة للجزر، إلا أن ملكية إيران وسيادتها على الجزر ظلت موضع تساؤل. وسبق أن لم تكتف روسيا إلى جانب الصين بدعم المواقف المزعومة لدولة الإمارات في بيان مشترك مع الدول العربية، بل أقرت أيضا بالحلول التي تدعمها الإمارات، بما في ذلك "الرجوع إلى المحكمة الدولية". البيان المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون أخطر من البيانين المشتركين للصين وروسيا. وبالطبع فإن تصريحات الصين وروسيا خطيرة من حيث أنها بالإضافة إلى التشكيك في سيادة إيران على هذه الجزر، فقد ذكرتا محكمة العدل الدولية لحل هذا النزاع.

إذا أحالت الإمارات قضية هذه الجزر إلى مجلس الأمن، فإن هذا المجلس يستطيع إحالتها إلى محكمة العدل الدولية

وأهمية هذا الأمر تكمن في أنه إذا أحالت الإمارات في يوم من الأيام قضية هذه الجزر إلى مجلس الأمن، فإن هذا المجلس يستطيع إحالتها إلى محكمة العدل الدولية. وهي قضية لا يبدو أنها تواجه فيتو الصين وروسيا. وقال البروفيسور نادر انتصار، رئيس كلية العلوم السياسية بجامعة ألاباما الأمريكية، في حوار مع مراسل تابناك: "يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتدخل ويصدر قراراً بشأن أي قضية تهدد الأمن العالمي في العالم". وجهة نظر هذا المجلس." وإذا أثيرت قضية مطالبات الإمارات العربية المتحدة يومًا ما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فمن المرجح أن تدعم الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا تمكنت الإمارات من إجبار روسيا والصين على الامتناع على الأقل عن التصويت، فسيتم فتح قضية بهذا الصدد في مجلس الأمن وسيُطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في ادعاءات الإمارات. وبطبيعة الحال، لا يتعين على إيران أن تعترف بالقرار المحتمل بشأن مطالبة الإمارات في محكمة العدل الدولية. ويعتقد: ولكن إذا جاء اليوم الذي يريد فيه مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دراسة هذه القضية، فإن إيران ستواجه فشلاً ذريعاً في دبلوماسيتها. ولذلك لا يجوز التقصير في هذا التحدي الذي وضعته الإمارات أمام إيران منذ زمن طويل. استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية وإرسال مذكرة احتجاج له لن يعالج الألم.

وبحسب انتصار، فإن الطريقة العملية الوحيدة للتأثير على تصرفات الإمارات هي ممارسة السيادة الكاملة على الجزر الثلاث من قبل إيران. ووفقا له، "المهم هو أن تعزز إيران ملكيتها لجزر الخليج الفارسي في الميدان وتضع الجانب الآخر في موقف التنفيذ. ويجب على إيران تسوية تلك الجزر الثلاث. وينبغي منح المواطنين الإيرانيين امتيازات للاستقرار في هذه الجزر. ويجب إعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية لهذه الجزر. أي أنه يجب على إيران زيادة تواجدها الدائم (الوجود السياسي والاقتصادي والعسكري) في هذه الجزر إلى الحد الذي تصبح فيه هذه الجزر جزءًا لا يتجزأ من إيران وتصبح عمليًا مثل جزر مثل كيش وقشم. وإذا لم تفعل إيران ذلك، فإنها ستصبح الخاسرة في اللعبة القانونية الإماراتية، أو ستضطر إلى البقاء في ملعب الإمارات لفترة طويلة. والنقطة الخطيرة في البيان المشترك لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث هو أنه يعتبرها "محتلة" من قبل إيران ويعترف بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها ويعتبر سيادة إيران عليها أمرا مفروغا منه. انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.