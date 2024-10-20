هجوم بمسيرة في قيسارية.. وأنباء عن استهداف مقر نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن انفجارات دوت في قيسارية وحيفا والكرمل بعد اختراق 3 مسيرات أطلقت من لبنان مناطق غليلوت وقيسارية والجليل الغربي وخليج حيفا.

وأصيب مبنى في قيسارية دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع واللا الإسرائيلي.

وفي سماء مدينة حيفا شوهدت طائرة مسيرة، وبدا أن مروحية إسرائيلية تلاحقها.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيرة من لبنان".

وأضاف: "رصدنا عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيسارية".

وذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيسارية.

وأضافت أن "المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو".