السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة

تقدم السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي بأحر التعازي والمواساة في استشهاد المجاهد الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مؤكدا أن العدو الإسرائيلي إذا تصور أن استشهاد القائد السنوار سيؤدي إلى انهيار جبهة الجهاد الكبرى في قطاع غزة أو كسر الروح المعنوية للمجاهدين فهو واهم.

أعرب السيد القائد في خطاب متلفز، عن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد الكريمة ولإخوتنا المجاهدين في حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب القسام، ولكل المجاهدين في فلسطين وللشعب الفلسطيني ولأمتنا الإسلامية.

وأكد السيد القائد أن تضحيات الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء لن تضيع أبداً، مشيراً إلى أن الله سبحانه هو نصير عباده المظلومين والمستضعفين في سبيله.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي إذا تصور أن استشهاد القائد السنوار سيؤدي إلى انهيار جبهة الجهاد الكبرى في قطاع غزة أو كسر الروح المعنوية للمجاهدين فهو واهم.

وأشار إلى أن حركة حماس كانت دائماً معطاءة ومتماسكة، وقدمت الشهداء القادة منذ يومها الأول، ولم تتأثر باستشهاد مؤسسها أو قادة آخرين.

وأكد أن تقديم العدو "الإسرائيلي" لجرائمه في قتل القادة المجاهدين كإنجاز هو تصور خيالي وتجاهل للحقائق الماثلة في الواقع.

كما شدد على أن الإرث العظيم الذي يخلفه القادة المجاهدون هو الوفاء لتضحياتهم وأهدافهم المقدسة ومواصلة المشوار، وهي مسؤولية الأمة جميعاً وعهد المجاهدين الصادقين.

وأوضح السيد القائد أنه مهما كانت مكائد الأعداء وعمليات القصف والعدوان الأمريكي على بلدنا فلن نتخلى أبدا عن نصرة الشعب الفلسطيني ونقول كما قلنا منذ البداية لإخوتنا المجاهدين في فلسطين لستم وحدكم.

وأكد السيد القائد على استمرار الشعب اليمني وقواته المسلحة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في البحار والقصف الصاروخي والطائرات المسيرة، اسنادا للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة والشجاعة.