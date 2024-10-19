فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها

بمختلف تشكيلاتها واتجاهاتها السياسية، أصدرت حركات المقاومة الفلسطينية بياناتها ناعيةً الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقائد معركة "طوفان الأقصى" الشهيد يحيى السنوار، ذاكرةً مناقبه ودوره في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها.

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية وقائد معركة "طوفان الأقصى"، الشهيد يحيى السنوار، للشعب الفلسطيني، والأمة الإسلامية وأحرار العالم، قائداً إسلامياً فلسطينياً مقاوماً وأبرز رموز النضال الفلسطيني، مؤكدةً مواصلتها الطريق الذي أمضى عمره في سبيله ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي والقتال على طريق القدس حتى النصر.

وأجمعت الفصائل على دور القائد يحيى السنوار المحوري في مسار عمل المقاومة ووحدتها في وجه العدو الإسرائيلي، مؤكدةً أن شهادته لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على التمسك بأهدافه في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.