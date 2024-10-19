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فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها

بمختلف تشكيلاتها واتجاهاتها السياسية، أصدرت حركات المقاومة الفلسطينية بياناتها ناعيةً الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقائد معركة "طوفان الأقصى" الشهيد يحيى السنوار، ذاكرةً مناقبه ودوره في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها.
رمز الخبر: ۷۰۳۹۹
تأريخ النشر: 18 October 2024

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية وقائد معركة "طوفان الأقصى"، الشهيد يحيى السنوار، للشعب الفلسطيني، والأمة الإسلامية وأحرار العالم، قائداً إسلامياً فلسطينياً مقاوماً وأبرز رموز النضال الفلسطيني، مؤكدةً مواصلتها الطريق الذي أمضى عمره في سبيله ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي والقتال على طريق القدس حتى النصر.

وأجمعت الفصائل على دور القائد يحيى السنوار المحوري في مسار عمل المقاومة ووحدتها في وجه العدو الإسرائيلي، مؤكدةً أن شهادته لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً على التمسك بأهدافه في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

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حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة