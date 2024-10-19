ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة

حزب الله ينعى الشهيد القائد يحيى السنوار، ويؤكد أن المقاومة ستبقى دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه.

نعت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - في بيانٍ، الجمعة، الشهيد القائد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، والذي استشهد في اشتباكٍ مع "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقدّم حزب الله التعازي إلى "الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، وإلى إخواننا المجاهدين في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس، وإلى أمتينا ‏العربية والاسلاميّة، وإلى كل مجاهد ومقاوم ‏وحر في هذا العالم"، باستشهاد "قائد طوفان الأقصى، رئيس ‏المكتب ‏السياسي في حركة حماس، الأخ المجاهد يحيى السنوار".

وتوجه حزب الله بالتعازي، بصورة خاصة، إلى "عائلته الشريفة ‏والمضحية"، و"بأحر آيات العزاء، وأن يمنّ الله عليها ‏بالصبر والسلوان وحسن ثواب الآخرة". ‏

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ "القائد الشهيد يحيى السنوار، الذي حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد ‏إسماعيل هنية، كي يكمل مسيرة ‏المقاومة والعطاء والتضحيات مع المجاهدين ‏الأبطال والمقاومين الشجعان، وقف في مواجهة المشروع الأميركي ‏والاحتلال ‏الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة ‏والكمال الإنسانيين".‏

وشدد حزب الله على ‏"وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني، ولدينا كل ‏الثقة بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين".