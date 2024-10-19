النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۷مشاهدات
‍ پ

عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام

قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إن استشهاد السنوار سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين.
رمز الخبر: ۷۰۳۹۶
تأريخ النشر: 18 October 2024

قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تغريدة على منصة إكس: يحيى السنوار لم يكن يخاف من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة. لقد قاتل بشجاعة حتى الرمق الأخير في ساحة المعركة.

وأضاف، إن مصيره - الذي صورته الصورة الأخيرة بشكل جميل - لن يثني أحدا عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، سواء فلسطينيين وغير فلسطينيين.

وتابع، نحن، وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وأكد عراقجي أن الشهداء يبقون إلى الأبد، واليوم أصبحت قضية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر حيوية من أي وقت مضى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة