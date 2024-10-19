النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۳مشاهدات
‍ پ

بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"

تقدم الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، بالتهنئة والتعازي باستشهاد القائد الجهادي البطل يحيى السنوار، إلى قاىد الثورة الاسلامية وشعب غزة المظلوم والشجاع، وجميع احرار العالم.
رمز الخبر: ۷۰۳۹۱
تأريخ النشر: 18 October 2024

  ارسل الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، برقية تهنئة وتعزية باستشهاد القائد الجهادي البطل يحيى السنوار، إلى قاىد الثورة الاسلامية وشعب غزة المظلوم والشجاع، وجميع احرار العالم.

واشار إلى اغتيال القائد يحيى السنوار كان مؤلما لاحرار العالم وشعب غزة الصامد ويعتبر دليلا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف.

وقال بزشكيان في برقيته:  الشهيد السنوار قضى العديد من سنوات حياته في الاسر في سجون الكيان الصهيوني المحتل وواصل نضاله بشجاعة وحتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم.

واضاف: إن الجهاد مقابل العدوان وتقديم الحرية لأصحاب الأراضي المحتلة الحقيقيين هو حراك عظيم وهدف سامي لن يتوقف عند استشهاد أبطال هذه الساحة.

وتابع: كما قال الشهيد العزيز اسماعيل هنية "إذا غاب سيد، قام سيد" وعلى العدو أن يعلم أن استشهاد قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة الإسلامية ضد الاحتلال.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة