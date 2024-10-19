النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۷۳مشاهدات
‍ پ

حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا

أعلن خليل الحية (نائب المكتب السياسي لحركة حماس) رسميا استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار.
رمز الخبر: ۷۰۳۹۰
تأريخ النشر: 18 October 2024

أعلن خليل الحية (نائب المكتب السياسي لحركة حماس) رسميا استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار.

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية في بيان: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس للأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد يحيى السنوار".

وأضاف: "السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، وكان استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".

وقال خليل الحية إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات، مؤكدا أن حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
حماس تعلن استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار رسميا
ناطق أنصار الله يعزي حركة حماس والشعب الفلسطيني في استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار
اليمن: صنعاء تنعى القائد السنوار.. ومسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان
النخالة: شهادة السنوار علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
اللواء سلامي: هندسة مواجهة الاحتلال ستبقى بايدي مقاومي حماس ومواصلي مسير الشهيد السنوار
بزشکیان: مقاومة الاحتلال لن تتوقف باغتيال القائد البطل يحيى السنوار/ "إذا غاب سيد، قام سيد"
قاليباف: بسالة الشهيد السنوار حتى الرمق الاخير ستنشئ آلاف السنوار ونصر الله حول العالم
الخارجية الايرانية: اسم السنوار أضيف إلى سجل الأبطال الأسطوريين للأمة الإسلامية
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد القائد السنوار: اسمه ارتبط بإذلال "إسرئيل" وهزيمتها
عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام
ناعياً الشهيد القائد السنوار.. حزب الله: نال أسمى مراتب الكرامة
السيد الحوثي: العدو واهم اذا تصور ان باستشهاد السنوار ستنهار جبهة الجهاد في غزة
اللواء باقري: على الصهاينة أن يعلموا أنّ مشعل المقاومة لن ينطفئ باستشهاد السنوار
وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد والمقاومة